咖啡族別錯過　桃園第一屆咖啡莊園節5日起登場

▲桃園推廣咖啡豆種植有成，舉辦第一屆咖啡莊園節。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園推廣咖啡豆種植有成，市府本週六(5日)起，於龜山區良美農場，舉辦為期七天的第一屆「2022桃園咖啡莊園節」，現場有冠軍級專業咖啡講座、免費咖啡五感農事體驗、桃園在地咖啡莊園聯合展售、網美咖啡廳品嚐龜山限定精品咖啡，讓民眾一次囊括，喜歡咖啡的民眾千萬別錯過這次的活動。

市府農業局3日指出，桃園咖啡種植廣泛，遍及龜山、蘆竹、平鎮、中壢、楊梅、龍潭、大溪、復興等地，目前全市約種有20-30公頃，面積更是逐年增加，另桃園在地亦有國際認證的杯測師、烘豆師，去年底更統一桃園品牌標章「拉拉山咖啡」，達到溯源及品牌差異化，桃園咖啡實力不容小覷。

市府副秘書長邱俊銘表示，本次活動擇良美農場辦理，主要是去年度良美農場青農首次赴外縣市參與評鑑，獲ICQ杯測達84.4分精品咖啡等級佳績，而成為延續市府推廣咖啡產業政策的契機，透過培植技術扶植產業、辦理活動帶動莊園，來創造桃園咖啡的知名度。

第一屆桃園咖啡莊園節以「咖啡」與「莊園」並重的理念進行策展，為了同時滿足不同族群，針對咖啡業者，規劃專業級咖啡講座，特別邀請冠軍級講師簡嘉程及阿里山咖啡王子方政倫現場授課，透過經驗分享讓桃園咖啡種植及後製烘培技術躍進。

另外，也針對民眾，傳遞咖啡不僅是生活日常的飲品，應該更是體驗生活品味的展現，本次咖啡農事體驗跳脫單純的操作，而是從咖啡園巡禮、去果皮、挑豆、烘豆、磨豆、到手沖等一連串的流程，讓民眾瞭解精品咖啡的產生是每個環節的細緻堆砌。

農業局長郭承泉表示，第一屆咖啡莊園節以「五感主題」籌劃，日常咖啡小知識都有專業咖啡師帶領體驗，非常適合親子同遊，目前假日僅剩3月6日果園巡禮尚有名額，平日3月7與10日的手工炒豆體驗(烘豆)、3月8日的磨豆體驗、3月9日的手沖咖啡體驗、3月11日的認識咖啡果(去果皮、挑豆)網路報名皆有名額，歡迎民眾踴躍報名，屆時現場若有剩餘名額也將全數開放報名；專業咖啡講座每場次限額20人，若有已報名者不克出席，講座前10分鐘也會開放現場報名。