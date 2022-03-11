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銷售業績最高成長八成　第一屆桃園咖啡莊園節7天吸引3萬人次

▲第一屆桃園咖啡莊園節

▲市府副秘書長邱俊銘表示，第一屆桃園咖啡莊園節7天吸引三萬人次。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園咖啡莊園節」、11日於龜山區良美農場圓滿落幕。市府副秘書長邱俊銘表示，疫情解緩後的桃園首屆咖啡莊園節，為期7天總參與人數近三萬人次，「五感主題」咖啡農事逾2200人次體驗、專題講座逾200人次參與，網美咖啡廳每日完售，各別咖啡莊園銷售業績最高成長八成，讓民眾一處品嚐多元咖啡風味、感受滿滿的「桃園咖啡力」。▲第一屆桃園咖啡莊園節

邱副秘書長表示，今天特別邀請到嘉義咖啡協會－鄒築園創辦人方政倫理事長，分享外縣市咖啡種植與後製經驗，與在地業者交流，增添桃園咖啡未來發展能量；另「五感主題」咖啡農事體驗，活動前期開放網路報名率已逾七成，活動日現場報名亦十分踴躍、場場額滿，應民眾要求，市府於活動結束前更加碼現場報名一場次「咖啡園巡禮」體驗，帶領民眾走進咖啡世界。

▲第一屆桃園咖啡莊園節

市府農業局郭局長承泉表示，今天閉幕活動亦有中央大學外籍生至現場巡攤試喝咖啡、參與「認識咖啡果」的農事體驗，並與國外咖啡做有趣的比較；活動尾聲特別規劃半日咖啡音樂會，邀請清新女聲、熱力樂團「skaraoke大樂隊」輪番上陣，讓民眾一邊品嚐現場咖啡的多元風味，感受悠閒的氛圍。

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