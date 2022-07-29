桃園咖啡英雄會　深度品嚐精品咖啡新鮮好味道

▲市府副秘書長邱俊銘表示，咖啡英雄會以深度品嚐精品咖啡的不同風味和交流為主。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府副秘書長邱俊銘29日出席「桃園咖啡英雄會」活動表示，隨著桃園咖啡種植面積增加，為了不讓種植咖啡的農友，摸索期太長，市府舉辦咖啡英雄會，以深度品嚐精品咖啡的不同風味和交流為主，期為桃園咖啡農參加日後評鑑活動做準備，有更多信心投入咖啡產業及強化自身技術，並讓民眾認識桃園精品咖啡新鮮的好味道。

市府農業局長郭承泉表示，桃園種植咖啡的區域，從低海拔平原到高海拔拉拉山，在龜山區、蘆竹區、龍潭區、復興區、楊梅區、大溪區等地皆有種植，全市種植面積共達15公頃之多。市府於今(111)年3月舉辦「2022桃園咖啡莊園節」，在地20家精品咖啡莊園首次亮相，除了讓各家莊園展售自家品牌商品，也吸引許多在地咖啡業者、烘豆師及杯測師前往交流。

而為提升在地咖啡品質，並持續行銷桃園的好咖啡，輔導小農發展與鼓勵區域交流，市府並聯合北台其他7縣市(臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市)，辦理「北台灣精品咖啡評鑑」活動，今日於蘆竹區尊爵天際大飯店舉辦「桃園咖啡英雄會」活動。

活動中，邀請桃園在地從平地到高山等不同海拔深耕咖啡種植莊園主參與，透過專業烘豆師進行烘焙數據設置、田園管理、風味分析等各方面調整，讓咖啡莊園主更加瞭解自家產豆特性，進而提升咖啡相關知能，提升整體產量及品質，以「英雄惜英雄」為主題，作為鼓勵咖啡農友報名參與北臺灣精品咖啡評鑑之熱身賽。

今日出席「桃園咖啡英雄會」的莊園有：蘆竹區小木屋休閒農場、龍潭區越軌咖啡、和窯農情覓藝、龜山區良美農場、日照莊園、茂美咖啡莊園、拉拉山咖啡等業主；對農業發展相當重視的登瑞集團總裁簡瑞璋亦到場學習品咖啡。