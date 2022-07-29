　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園咖啡英雄會　深度品嚐精品咖啡新鮮好味道

▲桃園咖啡英雄會

▲市府副秘書長邱俊銘表示，咖啡英雄會以深度品嚐精品咖啡的不同風味和交流為主。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府副秘書長邱俊銘29日出席「桃園咖啡英雄會」活動表示，隨著桃園咖啡種植面積增加，為了不讓種植咖啡的農友，摸索期太長，市府舉辦咖啡英雄會，以深度品嚐精品咖啡的不同風味和交流為主，期為桃園咖啡農參加日後評鑑活動做準備，有更多信心投入咖啡產業及強化自身技術，並讓民眾認識桃園精品咖啡新鮮的好味道。

▲桃園咖啡英雄會

市府農業局長郭承泉表示，桃園種植咖啡的區域，從低海拔平原到高海拔拉拉山，在龜山區、蘆竹區、龍潭區、復興區、楊梅區、大溪區等地皆有種植，全市種植面積共達15公頃之多。市府於今(111)年3月舉辦「2022桃園咖啡莊園節」，在地20家精品咖啡莊園首次亮相，除了讓各家莊園展售自家品牌商品，也吸引許多在地咖啡業者、烘豆師及杯測師前往交流。

▲桃園咖啡英雄會

而為提升在地咖啡品質，並持續行銷桃園的好咖啡，輔導小農發展與鼓勵區域交流，市府並聯合北台其他7縣市(臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市)，辦理「北台灣精品咖啡評鑑」活動，今日於蘆竹區尊爵天際大飯店舉辦「桃園咖啡英雄會」活動。

▲桃園咖啡英雄會

活動中，邀請桃園在地從平地到高山等不同海拔深耕咖啡種植莊園主參與，透過專業烘豆師進行烘焙數據設置、田園管理、風味分析等各方面調整，讓咖啡莊園主更加瞭解自家產豆特性，進而提升咖啡相關知能，提升整體產量及品質，以「英雄惜英雄」為主題，作為鼓勵咖啡農友報名參與北臺灣精品咖啡評鑑之熱身賽。

▲桃園咖啡英雄會

今日出席「桃園咖啡英雄會」的莊園有：蘆竹區小木屋休閒農場、龍潭區越軌咖啡、和窯農情覓藝、龜山區良美農場、日照莊園、茂美咖啡莊園、拉拉山咖啡等業主；對農業發展相當重視的登瑞集團總裁簡瑞璋亦到場學習品咖啡。

ET快訊
在家冷氣照吹！他收「0元電費帳單」愣住　全因這4個字
弟弟派5度出手！長榮國際再砸4.33億買1.27萬張長榮航
快訊／王育敏改變態度！將替國民黨「出戰嘉義縣長」
離譜畫面曝！重機騎士解放雙手　隧道飆27秒還比YA　後座女給
小甜甜「越控制體重越重」！就醫才知生病了
紅館螢幕「掉落原因」曝光！資深幕後嘆：太罕見
他搬家突背痛！看骨科「找不到病因」　醫1念頭揪癌王
快訊／台北驚傳3644戶停電　台電緊急搶修中
獨／滷味老闆遭爆頭「明頭七」　空拍機驚見殺手屍體還握著槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

與法同行「醫」定安心　誠信申報醫療費用

桃園咖啡英雄會　深度品嚐精品咖啡新鮮好味道

首屆「雲林農業設計展」開幕　青農網紅「樂天派」自創曲展活力

會展中心工程上樑　蔡英文：桃園將發展為國際級大城市

民雄警推「兒童的守護神」虎爺茶葉蛋　創新宣導反詐騙

北基隆南虎尾！中元大普渡　「肉山、冰雕、炮城」這裡最熱鬧

民進黨婦女選戰營 　首度邀請新住民拼選戰

WBSC U-12世界盃棒球錦標賽開打　 黃偉哲送台南限定眾神保佑組合箱

嘉義市殯儀館響應綠色殯葬文化　「下靈位無煙區」啟用

新竹市20所國中小校長就職　打造獨特學校品牌

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

與法同行「醫」定安心　誠信申報醫療費用

桃園咖啡英雄會　深度品嚐精品咖啡新鮮好味道

首屆「雲林農業設計展」開幕　青農網紅「樂天派」自創曲展活力

會展中心工程上樑　蔡英文：桃園將發展為國際級大城市

民雄警推「兒童的守護神」虎爺茶葉蛋　創新宣導反詐騙

北基隆南虎尾！中元大普渡　「肉山、冰雕、炮城」這裡最熱鬧

民進黨婦女選戰營 　首度邀請新住民拼選戰

WBSC U-12世界盃棒球錦標賽開打　 黃偉哲送台南限定眾神保佑組合箱

嘉義市殯儀館響應綠色殯葬文化　「下靈位無煙區」啟用

新竹市20所國中小校長就職　打造獨特學校品牌

國營事業考核獎金出爐　經部：與停電有關人員將酌減獎金

研究證實：癌細胞愛吃糖「蛋糕、飲料少碰」　1情況恐加速癌症生成

人在家冷氣照吹！他收「0元電費帳單」愣住　全因這4個字

與法同行「醫」定安心　誠信申報醫療費用

弟弟派5度出手！長榮國際再砸4.33億買1.27萬張長榮航

燁輝、燁聯擬併購唐榮　董事會通過結合案正向公平會申請中

快訊／王育敏改變態度！將替國民黨「出戰嘉義縣長」　最快下周提名

BTS認證留言！清華大學「正妹雙胞胎」熱舞破千萬觀看

肚子摸起來硬硬的！可能是內臟脂肪作祟　3方法輕鬆減去

台船4艘自建貨櫃船招開國際標　可望為下半年增添獲利

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

地方熱門新聞

屏東夏日狂歡祭大鵬灣登場　3張圖秒懂停車位 　

騎樓整平！新北打造人行友善環境

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

市府與遠東科大合建校園全民運動中心

乾杯燒肉、黑毛屋8/6宏匯廣場開幕　估業績長3成

虎尾「街仔普」中元祭停辦2年再登場

輔大醫院連結學校天的橋工程開工　預計明年完工

中元大普渡　肉山、冰雕、炮城這裡最熱鬧

WBSC U-12世界盃棒球錦標賽開打

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台

吳宗憲同框林智堅　20年前是同梯

潮州警友辦事處頒破案獎金　激勵警員士氣

嘉義市殯儀館響應綠色殯葬文化　「下靈位無煙區」啟用

更多熱門

相關新聞

北台灣精品咖啡評鑑　7/21-22桃園平鎮登場

北台灣精品咖啡評鑑　7/21-22桃園平鎮登場

為推廣國產咖啡，桃園市政府今年首次辦理北台灣精品咖啡評鑑，集合苗栗以北，包含宜蘭北部縣市，廣邀種植咖啡農民好手同場較量，展現不同產區國產咖啡好風味！市府農業局14日表示，目前評鑑活動已於7月6日截止報名，共收到55件報名件數，7月21、 22日在平鎮區源友咖啡文化園區，進行物理篩選及杯測評鑑作業。

雨天不再掃興！桃園限定3種約會備案

雨天不再掃興！桃園限定3種約會備案

桃園最新「幻境」搬入巴黎星空、倫敦情人橋

桃園最新「幻境」搬入巴黎星空、倫敦情人橋

第一屆桃園咖啡莊園節　7天吸引3萬人次

第一屆桃園咖啡莊園節　7天吸引3萬人次

桃園咖啡莊園節　兩天累計近萬人次造訪

桃園咖啡莊園節　兩天累計近萬人次造訪

關鍵字：

桃園咖啡英雄會精品咖啡邱俊銘

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

季芹破尺度脫了！

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

獨／處決滷味老闆逃山區人間蒸發　槍手畫面曝

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

更多

最夯影音

更多
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面