1750南笨港古庄文化祭　9／3板頭村長天宮登場體驗農村之美

▲▼ 嘉義陽光郊遊社一年一度的南笨港休閒農業區節慶活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣陽光郊遊社與新港鄉南笨港休閒農業區為推廣在地文化及產業，將在9月3日於板頭村長天宮前方古厝草地舉辦「1750南笨港古庄文化祭」，邀請各界貴賓一同來南笨港體驗農庄文化之美。

「1750」源自於南笨港的誕生年份，西元1750年，笨港溪氾濫將古笨港一分為二，協會便以「1750」命名南笨港節慶活動，今年更首次以「古厝餐桌」概念為主題，將近年來南笨港雜糧合作社努力復育成功的台灣芝麻，結合多元的在地食材，製作成麻香薑泥雞等農村好料，讓大家伴隨著落日美景，在百年古厝裡享用濃厚香味的農庄料理。

除了美食，也透過現場深度走讀，講解在地工藝、歷史古蹟、農庄生活與地方產業，從舊笨港縣丞署遺趾的長天宮，到板頭厝7號的百年古厝，讓貴賓們在古厝中見證渡海而來的先祖刻苦打拚，留給後代安身立命所在的文化體驗。

南笨港為嘉義縣政府的三大休區之一，縣府透過「嘉義陽光郊遊社」推動休區品牌，協助在地塑造特色，南笨港呈現農村生活最樸質紮實的樣貌，區內的百年老店「日興堂」、充滿農村老物件的「頂菜園農村博物館」、色彩繽紛的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」、記憶景點「復興鐵橋」以及悠久廟宇文化的「水仙宮」、「長天宮」等，都是可以細細品味的特色景點，還有正港臺灣味的「透南風胡麻油」與「板頭好味營養五穀麵線」，都是南笨港獨有在地特色，邀請民眾到南笨港享受靜謐的農村懷舊氣息。