台抗議大陸無人機闖金門　趙立堅再開炮：台灣沒有什麼國防部！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部31日舉行例行記者會上，有外媒記者提問稱，台灣國防部近日抗議中國大陸的無人機在台灣的空域飛行。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回嗆，台灣是中國的一個省，沒有什麼「國防部」，台灣當局渲染緊張沒有任何意義。

美國亞利桑那州州長杜希（Doug Ducey）30日率團訪台，預計訪問到9月1日離開，訪台期間，將與總統蔡英文見面、拜會外長吳釗燮。

對此，趙立堅也在記者會上作出了回應。他強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方一貫堅決反對美國以任何形式、任何名義與台灣開展官方交往。敦促美國有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣開展任何形式的官方往來，停止向「台獨」勢力發送錯誤信號。中方將採取有力措施堅決維護國家主權和領土完整。

此外，美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月中訪台時表達希望台灣採購波音787，華航召開董事會臨時會，會中通過訂購16架波音787-9客機。趙立堅也怒批，美國個別政客靠竄台撈金，向台灣獅子大開口，這副嘴臉早已盡人皆知。民進黨當局揮霍老百姓血汗錢，已經淪為美國政客謀取私利的取款機。