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國防部最新「中共軍力報告書」　列解放軍有8種對台可能行動

▲海軍銳鳶無人機所拍攝我軍監控共艦畫面。（圖／翻攝國防部影片）

▲海軍銳鳶無人機所拍攝我軍監控共艦畫面。（圖／翻攝國防部影片）

記者蘇晏男／台北報導

中共自美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，對台軍事侵擾力道加大。根據今（31日）送抵立法院的「國防部111年中共軍力報告書」，指共軍東部戰區8月初從事「聯合軍事行動」（圍台軍演），模糊海峽中線存在的事實，演訓區域突破第一島鏈擴展至西太平洋，實質威脅我國防安全。

國防部在報告書中證實共軍2022年起對台軍事作為愈趨頻密及多樣化。兵力編組上，中共東、南部戰區沿海機場陸續完工，常態部署新式、輔戰機及無人機，加大對我空防壓力，包括逾越海峽中線、在台周邊開設禁航區，進行實彈射擊等。

此外，共軍編組運-8反潛機、艦載卡-28直升機及各型主、輔戰艦，於我西南海域從事聯合反潛訓練，且也運用鐵路專列，從事兵員轉用、傷患救治訓練，並派遣運油-20機、快速支援艦進行空中、海上加油，延長海、空機艦部署時間。

非軍事行動上，以「海上民兵活動」、「飛行器侵擾」、「科技船活動」，藉「以民掩軍」方式加強對台海周邊戰場經營。

國防部也指出，中共年內第2艘自制航艦「福建號」下水、殲滅-16機、殲-20機、運（油）20機等高新武器裝備陸續列裝，展現國防現代化建設發展，凸顯中國國家主席習近平執政10年軍事革新與建軍備戰效果，營造習氏「二十大」連任利基。

國防部審視共軍近年軍備發展、演訓活動等，評估有8種對台可能行動，包括：一、認知作戰：綜合運用心理戰、輿論戰、法律戰「三戰」，散播假、錯、爭議訊息及操作輿論，形成對我不利態勢。二、灰色地帶：運用民用航空器、無人機、探空氣球等，密集不間斷侵擾我周邊海、空域。

三、聯合軍事威懾：藉飛彈試射或海、空軍機、艦逼近我領海、領空。四、聯合海、空封鎖：運用火箭軍或海、空軍對我方重要港口、聯外航道實施局部或全面封鎖、切斷外、離島運補，封鎖能源供給與經濟命脈。

五、奪占外、離島：發動損小、快打、速決的三棲突擊行動，攻佔我外、離島，企圖達到「以戰逼談」，或作為封鎖本島及大規模進犯的前進基地。六、斬首作戰：運用特戰部隊或先期潛伏人員，併用巡弋飛彈遠距精準打擊，癱瘓我整體指管運作及破壞重要關鍵基礎設施，迫使政府快速失能。

第七、聯合火力打擊：運用陸、海、空軍及火箭軍行跨海實彈射擊，並結合衛星、無人機、預警機偵蒐、電子戰及反輻射攻擊等。第八、全面進犯。

但國防部認為，共軍對台作戰最終須透過海空輸具將登陸部隊運送至本島，達成實質占領占亦目標，關鍵在於先奪取制三權（制電磁權、制空權、制海權），採「先攤後登」方式，統合運用火箭軍、戰略支援部隊及三軍戰力，對台遂行大規模三棲進犯，力求速戰速決，然而受於兩棲正規登陸輸具及後勤能量不足，制約共軍大規模登陸作戰能力。

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