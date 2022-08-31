外交部諷陸「不請自來謂之賊」　張競：不是中國古訓「亂抄一通」

▲陸無人機干擾金門上空。（圖／翻攝臉書）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍結束「圍台軍演」，近期金門、連江外島多次出現大陸無人機，甚至昨30日也在大膽、二膽、獅嶼地區現蹤跡，引起我外交部批評。對此，中華戰略學會研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪表示，「外交部引用『不請自來謂之賊』根本不是中國古訓，亂抄一通，而是出自於現代小說家艾佟所著《公子一笑傾城》。」至於對岸為何採取強硬作為，並不是「不請自來」，而是「事出有因」。

陸軍金門防衛指揮部表示，大陸無人機昨30日分別於大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離，往廈門方向離去。但截至目前，我方只公布來自大陸「民用無人機」，未證實是否解放軍所為。

▲近期，大陸無人機頻繁飛到金門上空，至今無法確認是否為「軍用無人機」。（圖／翻攝臉書）

對此，張競也指出，對岸至今沒有證實飛來的是「軍用無人機」，唯一被動回應的只有大陸外交部長趙立堅。因此，大陸「民用無人機」越界，如同大陸漁船越界捕魚或陸客偷渡，都是屬於「治安問題」，應該遵循兩岸關係人民條例來解決事情。

他進一步解釋，「假如大陸政府是有意識、有計劃執行無人機任務，當然是『國安問題』，即使治安是屬於廣義國安的範疇之內，但沒有必要把它上綱到國安等級來處理。」當然，軍方也要維護軍區安全防止窺探，但對於廣泛的金門外島地區，政府應該運用軍情以及治安資源，共同來解決問題。

▲ 中華戰略學會研究員張競 。（圖／記者任以芳攝）

談到外交部29日發佈新聞稿引用中國古有明訓，「不請自來謂之賊」。張競則批評，該辭語引述完全錯誤，「不請自來謂之賊」不是中國自古以來之明訓，真正用語是明·程登吉《幼學瓊林》第二卷：「頻來無忌，乃云入幕之賓；不請自來，謂之不速之客。」

他再舉證，《論語.堯曰》則是提到：子張曰：「何謂四惡？」子曰：「不教而殺謂之虐；不戒視成謂之暴；慢令致期謂之賊；猶之與人也，出納之吝，謂之有司。」所以在中國古籍「謂之賊」的是「慢令致期」，而不是「不請自來」！

到底「不請自來謂之賊」從哪來？張競指出，「執政黨平時去中化，現在又說『不請自來謂之賊』是引用中國古訓，實際上是援引自現代小說家艾佟所著《公子一笑傾城》，完全不是中國古訓，外交部亂抄一通，沒有查到典籍源頭。」

張競強調，「共軍機艦迫近本島實施演訓，對台灣社會刻意施壓，台灣鄉親極度不爽確實可以理解。」他諷刺，冤有頭、債有主，對岸採取強硬作為，絕不是「不請自來」，而是「其來有自」，更是「事出有因」。