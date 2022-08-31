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畫面曝光！天空狂降10公分巨大冰雹　1歲女童被砸中身亡29人受傷

畫面曝光！天空狂降10公分巨大冰雹　1歲女童被砸中身亡29人受傷。（圖／翻攝自Twitter）

▲西班牙東北部地區狂下大冰雹。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞近來狂下巨大冰雹，許多冰雹直徑甚至達10公分，除了造成許多民宅車輛被砸毀，累計29人受傷，還有一名1歲女童被砸中頭部緊急送醫，然而幾小時後就被宣告身亡。

這名1歲女童來自拉維斯瓦爾登波爾達 (La Bisbal d'Empordà)，是近來遭到冰雹砸傷的30人之一，然而她被緊急送到附近赫羅納市(Girona)醫院治療，幾小時後就被宣告身亡，還有一名被冰雹砸傷的婦女，因為傷勢較嚴重目前也在同一間醫院治療中。

西班牙東北部地區30日突然降下大量冰雹，網路上可看到，許多民眾車輛慘被網球大小的巨大冰雹砸毀，還有泳池被密集冰雹砸出陣陣水花。氣象局表示，這是當地20年來所下過最大的冰雹，目前警方尚未對外公布死者詳細身分。

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