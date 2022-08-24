公牛被點火痛苦狂奔！他遭猛刺狠輾「脾臟破裂」慘死　驚悚畫面曝

▲ 公牛角被點火而痛苦發狂。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙瓦倫西亞省一場慶祝儀式竟演變成悲劇，儀式上進行傳統的「奔牛」活動，一頭公牛角上被點火，劇痛令牠痛苦發狂，在街上橫衝直撞，狠狠衝向一名前來參加活動的年輕男子，導致他脾臟當場破裂，不幸死亡。

根據《每日星報》，瓦倫西亞省瓦拉達鎮（Vallada）21日以守護神名義舉行慶祝活動，24歲男子費南德茲（Adrian Martinez Fernandez）特地從外地前來朝聖，未料發生死亡意外。

Imágenes impactantes muestran a Adrián Martínez Fernández, de 24 años, siendo aplastado por la furiosa bestia en llamas en la ciudad de Vallada en Valencia, España, el domingo durante un evento anual en homenaje a un santo patrón. pic.twitter.com/GKmcnEc0Xv — gilberto caldera (@GilCalder) August 23, 2022

慶祝儀式上進行傳統的奔牛（Toro embolado）活動，也就是在公牛角上綁上易燃物，在夜間將公牛釋放到街上狂奔，被火燒的劇烈疼痛會讓公牛發狂亂撞，這時參與活動的民眾必須奮力躲避，費南德茲卻沒能躲過。

影片可見，費南德茲被公牛以燃燒的角猛刺，接著腿部被勾起，全身翻了一圈，下秒又被公牛輾過。一旁圍觀活動的民眾全都嚇了一跳，有人在另一頭想轉移公牛注意力，另一人趕緊將費南德茲拉開。

儘管費南德茲身上沒有肉眼可見的傷痕，但胸部受到的強烈衝擊已對脾臟造成不可逆的內傷，導致他送院不久後就宣告不治。當地市議會向費南德茲親友致哀，20日也在鎮上廣場集體為他默哀1分鐘。

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