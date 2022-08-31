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14歲少女和朋友拍攝抖音　跳到一半突然「遭人開槍」慘死鏡頭前

14歲少女和朋友拍攝抖音　跳到一半突然「遭人開槍」慘死鏡頭前。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲家屬希望警方能為死者伸張正義。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州14歲少女艾莉亞(Aaliyah Salazar)在家中拍攝TikTok影片時，突然遭人槍殺，嚇壞在場朋友。友人表示，她看到有人對著維斯塔開槍，後來就把槍丟棄逃跑，但認為對方不是故意的，警方目前已逮捕2名未成年少年與1名男子進行調查中。

事件7日發生在南部小鎮蒙特維斯塔(Monte Vista)，事發當時艾莉亞正在與2名朋友拍攝影片跳舞，突然就被人開槍身亡。警方表示，他們仔細觀看影片發現，3名少女跳舞時，背後床上有一名少年似乎手上拿著槍，後來逮捕提供槍枝的21歲男子巴爾加斯(Emiliano Vargas)與2名涉案少年。

警方29日宣布，涉案的2名少年被控過失殺人罪與持有武器的輕罪，而事發時巴爾加斯雖然不在場，也因向青少年提供槍枝被控罪。

消息曝光後引發死者家屬不滿，爺爺蓋瑞(Gary Salazar)痛批，「如果你奪走了一條性命，理應要付出昂貴代價，而不是拍拍手說，『以後不可以再這樣囉』就結束」。對於家屬不滿，州檢察長辦公室回應，目前他們正在調查此案，不便對外透露相關訊息。

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TikTok抖音拍片 Aaliyah Salazar科羅拉多州北美要聞

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