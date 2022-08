變態男斬首嬸嬸！人頭煮「胡椒湯」下肚　他還嗆：身體我也要吃

▲男子殺害嬸嬸,還當場煮來吃。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

奈及利亞發生恐怖吃人案,45歲男子奧德(Jeremiah Ode)被控把叔叔65歲妻子阿多加(Priscilla Adoga)斬首,還把頭拿去烹煮胡椒湯吃下肚,被人發現時正好吃到一半,嚇得親戚趕緊報警。

居住在亞貝努埃州Oju區的奧德,因為在農場殺害嬸嬸被捕,近來在馬庫爾迪(Makurdi)地方法院出庭。檢察官烏亞塔(Omaye Ujata)表示,根據目擊者證詞,家人19日找不到阿多加,沒想到進屋目睹奧德正在吃人頭的畫面,當他們詢問為什麼要這樣做時,奧德只說他吃完頭以後還打算吃身體。

被控謀殺罪的奧德目前已經認罪,他還向警方冷靜詳述案發經過,表示和嬸嬸發生爭執後,2人扭打起來,他用砍刀把人殺害並斬首,對於吃人一事也完全不否認,被警方認為不像精神狀態失常,才會決定起訴。本案將於11月11日再開庭審理。

