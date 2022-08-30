變態男斬首嬸嬸！人頭煮「胡椒湯」下肚　他還嗆：身體我也要吃

▲男子殺害嬸嬸，還當場煮來吃。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞發生恐怖吃人案，45歲男子奧德(Jeremiah Ode)被控把叔叔65歲妻子阿多加(Priscilla Adoga)斬首，還把頭拿去烹煮胡椒湯吃下肚，被人發現時正好吃到一半，嚇得親戚趕緊報警。

居住在亞貝努埃州Oju區的奧德，因為在農場殺害嬸嬸被捕，近來在馬庫爾迪(Makurdi)地方法院出庭。檢察官烏亞塔(Omaye Ujata)表示，根據目擊者證詞，家人19日找不到阿多加，沒想到進屋目睹奧德正在吃人頭的畫面，當他們詢問為什麼要這樣做時，奧德只說他吃完頭以後還打算吃身體。

被控謀殺罪的奧德目前已經認罪，他還向警方冷靜詳述案發經過，表示和嬸嬸發生爭執後，2人扭打起來，他用砍刀把人殺害並斬首，對於吃人一事也完全不否認，被警方認為不像精神狀態失常，才會決定起訴。本案將於11月11日再開庭審理。