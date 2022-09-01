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「拳頭大冰雹」砸中1歲女童頭部亡！　50人骨折、瘀傷

記者張靖榕／綜合報導

西班牙東北部加太隆尼亞地區日前降下大量冰雹，其中一名20個月大的女童被幾乎接近拳頭大小的冰雹砸重頭部，雖然緊急送醫，但當局表示最終仍不治。此次冰雹創下20年來最大紀錄，另外造成50人受傷，多部車輛被毀，民宅也出現零星毀損情況。

▲▼畫面曝光！天空狂降10公分巨大冰雹　1歲女童被砸中身亡29人受傷。（圖／翻攝自Twitter）

▲20個月大的女童被冰雹砸死。（圖／翻攝自Twitter）

綜合外電報導，加太隆尼亞村莊「La Bisbal d'Emporda」8月30日降下冰雹，拳頭大的冰雹直徑最寬到10公分。大冰雹從天而降，砸中多名平民，造成骨折、瘀青等傷勢，約50人因這場冰雹受輕重傷。

一名20個月大的女童被冰雹直接砸中頭部，之後被緊急送往附近的赫羅納市(Girona)醫院治療，當局不久後宣布女童死亡。

女童先前由父母帶去參加欣賞一場露天音樂會，露臺只用帆布遮蔽，大部分地方都是戶外。當時正在表演的樂團成員卡爾崩內爾（Sicus Carbonell）回憶，「人們開始尖叫亂竄」，現場一片混亂。

卡爾崩內爾指出，突如其他的冰雹與讓許多小男孩小女孩和爸媽走散，有些家長及時找到自己的孩子，但一名年紀看起來「3、4歲大」的女孩沒有任何人保護，「我跑出去抓住她」。

接著冰雹砸破帆布，卡爾崩內爾說他要樂團撤退進餐廳裡面，否則就等著被這些網球大小的冰球砸死。

這場冰雹是加太隆尼亞地區過去20年以來降下最大紀錄，部分地區直到隔天仍發布暴風雨警報。

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