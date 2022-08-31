防疫鬆綁！9／1起開放入境旅客「自行駕車」前往檢疫處所

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局宣佈，明（1）日起開放入境旅客可自行駕車前往檢疫處所，返國欲自行開車前往檢疫處所之旅客需遵守中央流行疫情指揮中心所訂之各項防疫規範，依機場指定動線至停車場取車，並儘速至檢疫處所，共同嚴守社區防線。

▲明起入境旅客可自駕車前往檢疫處所。（圖／記者李毓康攝）

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民航局表示，指揮中心同意自111年9月1日起開放入境旅客可自行駕車，各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車。

其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），臺中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

民航局指出，為減少病毒傳播的風險，各機場除了維持入境旅客通過的地點、使用的設備、廁所，每架航班結束後立即環境清消外，也會再增加航廈至停車場、繳費機清消頻率，每架航班結束後，馬上消毒擦拭，停車場繳費機旁也會增設自動感應酒精機，供取車繳費民眾進行手部清潔消毒。

民航局說明，自駕旅客請全程佩帶口罩，繳費時注意手部清潔消毒，不得以租車方式開車返家，取車後應儘速至檢疫處所，勿至其他處逗留，勿接觸其他民眾，並建議參照防疫車隊及親友接送防疫規範。

抵達檢疫處所後，對全車內外消毒，針對碰觸區域，如車門把手、方向盤、座椅、安全帶、行李放置處等擦拭消毒，也呼籲返臺民眾，務必落實各項防疫規範，保護自己，也保護家人。