北部好多班會停課！中秋烤肉嗎　沈政男：BA.5傳染力是去年10倍↑

記者陳俊宏／綜合報導

BA.5強襲，單日本土疫情再次回到3萬例。對此，精神科醫師沈政男表示，光是接下來13天，至少在北部就會有好多班級停課，因BA.5比例已達5成。接下來就是3天中秋連假，許多親友會相約烤肉，他提醒，去年中秋聚會沒染疫的親友組合，不代表今年不會！今年的傳染力是去年的10倍以上。

30日新增3萬1178例本土確診，沈政男在臉書指出，BA.5帶動曲線上揚，在30日突破3萬例；此外，BA.5比例在本周也將超過5成，與BA.2形成黃金交叉，正式進入BA.5疫情階段，這些都跟他先前預估吻合。

沈政男說，接下來大家會關心，BA.5高峰會是多少？基本上目前全世界只有日本的BA.5高峰超過BA.1/2，因此台灣應該不會超過10萬，但要說最低就3萬多，下周就不只了，最重要決定因素是現有染疫人口與疫苗保護力期限，現在至少還有1500萬人還沒染疫，而其中至少1000萬人的疫苗保護力只有不到3成。

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▼本土疫情回溫。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，開學了，說是有班級馬上停課，9/12以前適用停課舊制，光是接下來13天，至少在北部就會有好多班級停課，因為BA.5比例已達5成；到了9/13以後，如果疫情太嚴重，恐怕你要小朋友來上課，好多家長也不會放心。

沈政男提醒，周遭是不是開始又有人確診了？口罩戴起來，距離拉出來，不必要的群聚就暫時不要去，避免自己染疫，不只是保護自己，也是保護無數你所不認識的人。

沈政男表示，中秋節又到了，他想起去年此時在演講結束的途中，有媒體打電話來問中秋過節如何防疫，好快又過了一年了；去年中秋聚會沒染疫的親友組合，不代表今年不會！今年的傳染力是去年的10倍以上。

BA.5強襲，單日本土疫情再次回到3萬例，台北區空床率更降至37.8%。指揮中心30日宣布，調整應變醫院專責病房開設比例，疫情最嚴重的雙北最高調升到30%，其餘地區也調升至15~20%不等；非應變醫院當中，台北區、北區500床以上醫院，也須開設10~15％的專責病房。

►本文獲得沈政男醫師授權。