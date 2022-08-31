BA.5占比「2個月狂升40%」！學者：疫情反轉　各年齡重症、死亡皆升

▲BA.5侵襲台灣，2個月內就占約40%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

疫情有反轉上升趨勢，昨（30日）本土病例更時隔49天突破3萬例。公衛學者表示，確診個案增加，中重症、死亡比例也升高，尤其以65歲以上長者死亡率上升33%最多；雖然BA.4、BA.5風險並未特別嚴重，但還是呼籲脆弱族群盡速施打第四劑疫苗。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今在節目直播中表示，疫情在8月中旬降到最低點，但目前有反轉上升趨勢。整體而言，國內中症率上升37%、重症率上升15%、死亡率上升29%。

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陳秀熙先前曾預估，BA.2到9月底會漸漸下降，7月上旬原先應會維持地方流行；但從流行曲線可看出，7月初至7月底，曲線微微上升，他解釋，主要是受BA.5影響、群聚感染也紛紛出現的緣故。

從7月初到8月30日，整體而言，BA.4、BA.5所引起流行的比例約佔40%，這一兩天甚至占了60%。陳秀熙認為，這是不可忽視的現象，而這也解釋為何近期中重症上升，因確診個案增多，中重症、死亡也會增多。「雖然這波流行沒有比BA.2高，但確實還是引起小波流行。」

▲各年齡層死亡率皆升。

相較前2週，本週各年齡層中重症及死亡比例幾乎都略升。中症部分，0～49歲有略降趨勢，50～64歲上升31%，65歲以上長者上升43%；重症0～49歲下降22%，50～64歲上升33%，65歲以上長者上升17%；死亡率0～49歲上升9%，50～64歲上升10%，65歲以上人口上升33%。

陳秀熙表示，不管是醫療照護、新變種病毒或其他原因，導致此上升結果，如今最該注意的，便是中重症個案應及早尋求抗病毒藥物治療，50歲以上及脆弱族群盡速施打追加劑，避免衍生後續重症死亡風險。

不過陳秀熙也說，BA.1、BA.2與BA.4、BA.5的住院及重症風險差不多，並無特別嚴重；中重症個案之所以增加，除了確診個案數上升以外，也有可能是因第四劑疫苗施打狀況不佳的緣故，呼籲大家盡速接種，預防住院及死亡發生。

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