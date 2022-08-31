快訊／日本首相宣布：9月7日起開放「無導遊團客」入境

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相岸田文雄日前確診新冠肺炎，解除隔離後於31日上午召開記者會，針對防疫及前首相安倍晉三國葬等事宜發表談話。他稍早在記者會上宣布鬆綁邊境管制，9月7日起重新開放旅客在沒有導遊陪同下赴日觀光，並上調每日入境人數上限至5萬人。

▲ 日本東京街頭。（圖／路透）

根據NHK，岸田在記者會上針對邊境措施表示，「世界各國國際交流非常活躍，我國也會加入這樣的交流」，將自9月7日起將每日入境人數上限自目前的2萬提升至5萬人。日本是目前G7中唯一尚有入境人數上限的國家，岸田表示，未來將考慮國內外疫情及各國邊境政策，推動鬆綁措施。

針對以旅遊為目的的外國旅客，他也表示將進一步放寬政策，允許在沒有導遊陪同之下赴日旅遊。根據日本目前規定，外籍觀光客需有導遊且參團才可入境。

岸田31日起恢復實體辦公，在記者會上對政教勾結問題向包括內閣成員在內的自民黨議員道歉，強調將徹底斷絕自民黨與統一教的關係；對安倍國葬事宜則反覆強調安倍政績等決定為他舉行國葬的原因，但也坦言有責任真誠接受各界意見與批評並正面回應，承諾將出席國會閉會審查，親自說明舉行國葬的意義。

針對新冠疫情，他提到此次染疫令他深切感受到疫苗效力，「因為接種4劑疫苗，只出現輕微症狀」，希望以自身經驗推動疫苗接種，並宣布抗Omicron疫苗開打時間將從原定的10月提前。

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