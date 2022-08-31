藍白夾攻陳時中！政見挨轟民調墊底　「我不以謾罵為手段」

▲民進黨台北市長參選人陳時中登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中31日正式登記九合一大選，面對近日端出的政見連番遭到競爭對手批評，他強調自己將滾動式檢討，更會堅持正向論述，不以謾罵作為競爭手段，展現首都選舉的高度。​

陳時中日前公布社福政見，包括未來坐月子補助3.6萬元、每年發給6至18歲青少年1500元藝遊券等，先是被國民黨的蔣萬安批評是一次性、煙火式的花錢，質疑政策目標不清楚，並轟若只補助坐月子，之後的養跟住是不是都不管了？

以無黨籍身分投入選戰的前台北市副市長黃珊珊今也開砲，認為一直把錢撒下去，卻沒營造妥善托育環境，民眾還是不敢生養小孩，「台北市不會只是一次性的撒幣，要注重的是品質」。

陳時中表示，在登記日前，他已接連推出大巨蛋、內湖交通對策，及都更、社宅與社福的具體政見，供大家討論並滾動式檢討，回應市民期待，他會堅持正向論述，不以謾罵作為競爭手段，展現首都選舉的高度。​

陳時中說，他正式登記參選台北市長，登記後伴隨的是更大的承諾，他準備好要推動台北向前。​台北一直以來，便以豐富層次的韻味，顯露生生不息的樣貌。在他的願景裡，台北是世界的台北，是台灣與世界的連結。台北也是文化的台北，匯聚多元族群，揉合歷史與創新。台北更是永續的台北，綠化植被與乾淨綠能，城市降溫自在呼吸。當然，台北是有溫度的台北，致力全齡關懷，讓孕婦、銀髮族、兒少及弱勢族群都能得到妥善照護。他也想讓台北是個友善生命的台北，增加寵物公園與活動空間品質。​

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陳時中也喊話，各位將城市的未來委託給他，他有信心把事做好，會做事、做對事的團隊已經準備好了，他們會一起把希望帶給大家，從市民的需求出發，創造八年以來從未有過的改變。讓台北成為一座持續前進、人文關懷、發展永續、榮耀世界的城市。​

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