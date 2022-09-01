粉絲拿命賭「陳時中當選」？　他看對話截圖憂：勸一下

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中最新民調墊底，引來各界討論。國民黨台北市議員楊植斗曝光疑似陳時中台北後援會的對話截圖，當中有支持者提到，「若阿中沒凍蒜，我會將戶籍遷出台北市」，立刻有人回應，「不如賭命，敢不敢」，讓楊植斗急勸別拿生命開玩笑。

根據《TVBS》民調中心調查，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，其中36%市民支持國民黨的蔣萬安，26%支持以無黨籍參選的黃珊珊，陳時中僅有23%支持度。

對於民調墊底，陳時中受訪時回應，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的市民也要趕快出來」。

不過，一張疑似陳時中台北後援會的對話如今流出，有支持者表示，如果陳時中沒當選，他願意拿命去賭，群組中其他人則說，「物理打房，讚」，引來楊植斗注意，強調不要想不開，拿生命開玩笑，並提醒若自己或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師專線1980。

▲疑似陳時中後援會對話流出。（圖／翻攝楊植斗臉書）

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