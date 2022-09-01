　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡培慧鬼門關前走一遭　煮一碗「重生」香椿拌麵

▲▼鬼門關前走一遭！南投蔡培慧煮一碗「重生」的香椿拌麵。（圖／民進黨提供）

▲蔡培慧在實境節目中煮了碗象徵「重生」的香椿拌麵。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨南投縣長候選人蔡培慧參與民進黨網路實鏡節目「一碗麵的時間」錄製，最新影片1日釋出，片中當主持人黃彩玲代表「公嬤記憶」的伯朗咖啡，蔡培慧瞬間淚灑廚房，她回憶，曾碰上一場嚴重車禍，在鬼門關前走了一遭，之後還有「口語表達障礙」等後遺症。

蔡培慧說，她在不靠海的南投長大，小時候唯一吃過的海鮮「好料」是蚵仔，所以這碗蚵仔香椿乾拌麵，乘載著她的兒時記憶，阿嬤還在世時，會於過年期間準備一整箱的伯朗咖啡，讓她現在看到都會忍不住潰堤，而一旁的黃彩玲也被蔡培慧的情緒感染，幾度哽咽說自己不能邊主持邊哭，但也提到：「不管香椿拌麵、還是咖啡，都是蔡培慧對阿公阿嬤、對家鄉南投的一份思念、執念與堅持，你用你的方式證明，一路走來沒有白走」。

蔡培慧分享，她從小被爺爺奶奶帶大，起初到台北時，看見大家口中那個代表繁華、進步與未來的城市，可她卻打從心底不認同，相反地，更加深「南投才是我的家」的想法，後來，碰上一場嚴重車禍，她在鬼門關前走了一遭，昏迷指數一度只有3，好不容易康復，她卻不願承認自己「口語表達障礙」等後遺症。

蔡培慧說，站在苦難與挫折前，就必須要有更堅毅的意志力，當年921地震，看著心愛的家鄉被天災摧殘，她選擇加入921重建基金會協助家園，但卻在一次訪視鄉親的路上，開車開到「在路邊爆哭」，除了因為自己也是災民，更因為她發現「問題不會如你所想，今天出門、明天就解決」，所以她不斷提醒自己，「要有堅強的意志力」，爾後，她加入農村陣線、被民進黨提名不分區立委，都是同樣的信念在支撐她。

蔡培慧坦言，人生面對挫折的最好方法，就是直球對決，社運不是一次抗爭就會成功，但如同當年對抗前苗栗縣長劉政鴻強拆大埔四房，她「有勇有謀」衝在最前頭抗議，因為她知道「堅持」就有成果，這就像在玩遊戲「打怪」 一樣，打倒不公不義然後升級，「南投長期被國民黨地方派系把持、官官相護不用心建設，但我相信我這次一定會贏，這是一場過去和未來的戰爭，我看得見最真實的南投」。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
巴基斯坦世紀大洪災　形成100公里寬巨大內陸湖泊
訂車只要1000元！　納智捷全新電動休旅命名「n⁷」
軒嵐諾吞掉熱低壓！　大眼照更凶悍了
快訊／台股跌逾220點！台積電大跌10元失守500
勇警左胸、左肩遭刺！　25歲女揮刀攻擊
這間銀行超佛心　24.5萬客戶欠債不用還了
軒嵐諾「雙眼牆將變大眼睛」　專家：1路線對台灣威脅大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被黃珊珊拔樁沒在怕？藍里長氣炸：蔣萬安行程竟都沒通知

粉絲拿命賭「陳時中當選」？　他看對話截圖憂：勸一下

民眾黨團優先法案涵7大面向　邱臣遠：不希望台灣成為綠色恐怖

蔡培慧鬼門關前走一遭　煮一碗「重生」香椿拌麵

蔡其昌帶職參選台中市長　游錫堃：競選分秒必爭可能請假

早起上班！立院報到洪孟楷搶頭香　 「常客」陳歐珀排第三

數發部約聘平均月薪超過60K！萬美玲怒了：不允許公帑養網軍

宏碁、前農委會主管紛紛澄清　凌濤：鄭文燦明顯違反選罷法

總統府編明年度881萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

陸3架無人機「再闖大膽、草嶼、烈嶼」　遭我守軍射擊驅離

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

被黃珊珊拔樁沒在怕？藍里長氣炸：蔣萬安行程竟都沒通知

粉絲拿命賭「陳時中當選」？　他看對話截圖憂：勸一下

民眾黨團優先法案涵7大面向　邱臣遠：不希望台灣成為綠色恐怖

蔡培慧鬼門關前走一遭　煮一碗「重生」香椿拌麵

蔡其昌帶職參選台中市長　游錫堃：競選分秒必爭可能請假

早起上班！立院報到洪孟楷搶頭香　 「常客」陳歐珀排第三

數發部約聘平均月薪超過60K！萬美玲怒了：不允許公帑養網軍

宏碁、前農委會主管紛紛澄清　凌濤：鄭文燦明顯違反選罷法

總統府編明年度881萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

陸3架無人機「再闖大膽、草嶼、烈嶼」　遭我守軍射擊驅離

國1嘉義民雄段連2起車禍！槽車衝落邊坡　駕駛意識模糊送醫搶救

被黃珊珊拔樁沒在怕？藍里長氣炸：蔣萬安行程竟都沒通知

會員瘋傳「健身工廠起家厝將遷」　業者曝租約現況

醉男凌晨奔醫院探母被拒　竟掏槍狂敲護理師...恐怖畫面曝

台南1至6月交通事故死亡減少16人　黃偉哲全力守護市民道路安全

避免殺警案悲劇重演　台南市警局下令：臨檢嚴禁探頭聞酒味

基本工資審議委員會登場　勞長許銘春：盼勞資雙贏

粉絲拿命賭「陳時中當選」？　他看對話截圖憂：勸一下

民眾黨團優先法案涵7大面向　邱臣遠：不希望台灣成為綠色恐怖

蔡培慧鬼門關前走一遭　煮一碗「重生」香椿拌麵

只教2天！萌貓「清楚叫媽媽」　發音標準網驚：要上幼稚園了

政治熱門新聞

數發部約聘平均月薪超過60K！萬美玲怒了

他分析陳時中恐被「棄得徹底」　北市選戰將重演2018年局勢

總統府編明年度881萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

金門發現3架無人機　現身大膽、草嶼、烈嶼

館長酸張善政削5700萬　再嗆韓粉農民灌酒給狗狗喝

宏碁、前農委會主管紛紛澄清　凌濤：鄭文燦明顯違法

最後的質詢！王世堅送柯文哲小金人　頒發「最差市長獎」

快訊／3架次無人機現蹤金門　國軍射擊驅離

陳時中北市民調第三名　沈富雄搖頭：其實他已經出局了

鄭寶清爆鄭文燦後悔桃園提名　王浩宇「不怕得罪人」打臉揭內幕

小巨蛋還是晃！柯文哲：2、3樓觀眾「禁跺腳＋站立」

國防部最新「中共軍力報告書」　列解放軍有8種對台可能行動

立院報到洪孟楷搶頭香　 「常客」陳歐珀排第三

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

更多熱門

相關新聞

桃園市議員登記　藍營老將新人秀幸福牌

桃園市議員登記　藍營老將新人秀幸福牌

2022桃園市議員選舉受理登記、31日進入第3天，有49人完成參選登記。尋求連任的桃園區藍營市議員林政賢、目前也是桃園區小森林美語學校校長，今天與家人以哈利波特為主題，打扮成魔法森林學校校長，強調其陸續提出的政見，都實現了，讓「老、中、青三代都照顧到！」

宏碁、前農委會主管紛紛澄清　凌濤：鄭文燦明顯違法

宏碁、前農委會主管紛紛澄清　凌濤：鄭文燦明顯違法

青年成家基金可行性遭質疑　林佳龍：新北有能力編列預算

青年成家基金可行性遭質疑　林佳龍：新北有能力編列預算

宜蘭同鄉會疑被拔樁是刻意操作？林佳龍回應了

宜蘭同鄉會疑被拔樁是刻意操作？林佳龍回應了

館長酸張善政削5700萬　再嗆韓粉農民灌酒給狗狗喝

館長酸張善政削5700萬　再嗆韓粉農民灌酒給狗狗喝

關鍵字：

民進黨蔡培慧2022九合一大選2022南投縣長

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

一圖看強颱軒嵐諾4天雨區　2地區紫爆

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

軒嵐諾暴風擴大鬼彎噴豪雨！不排除陸警

台中女大生半夜跟網友出門　遭二度性侵

桃園龜山宮廟失火　烈焰照亮黑夜

結婚10年「老公2元也要算」　妻嘆：啪啪才會對我好

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面