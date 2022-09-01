蔡培慧鬼門關前走一遭　煮一碗「重生」香椿拌麵

▲蔡培慧在實境節目中煮了碗象徵「重生」的香椿拌麵。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨南投縣長候選人蔡培慧參與民進黨網路實鏡節目「一碗麵的時間」錄製，最新影片1日釋出，片中當主持人黃彩玲代表「公嬤記憶」的伯朗咖啡，蔡培慧瞬間淚灑廚房，她回憶，曾碰上一場嚴重車禍，在鬼門關前走了一遭，之後還有「口語表達障礙」等後遺症。

蔡培慧說，她在不靠海的南投長大，小時候唯一吃過的海鮮「好料」是蚵仔，所以這碗蚵仔香椿乾拌麵，乘載著她的兒時記憶，阿嬤還在世時，會於過年期間準備一整箱的伯朗咖啡，讓她現在看到都會忍不住潰堤，而一旁的黃彩玲也被蔡培慧的情緒感染，幾度哽咽說自己不能邊主持邊哭，但也提到：「不管香椿拌麵、還是咖啡，都是蔡培慧對阿公阿嬤、對家鄉南投的一份思念、執念與堅持，你用你的方式證明，一路走來沒有白走」。

蔡培慧分享，她從小被爺爺奶奶帶大，起初到台北時，看見大家口中那個代表繁華、進步與未來的城市，可她卻打從心底不認同，相反地，更加深「南投才是我的家」的想法，後來，碰上一場嚴重車禍，她在鬼門關前走了一遭，昏迷指數一度只有3，好不容易康復，她卻不願承認自己「口語表達障礙」等後遺症。

蔡培慧說，站在苦難與挫折前，就必須要有更堅毅的意志力，當年921地震，看著心愛的家鄉被天災摧殘，她選擇加入921重建基金會協助家園，但卻在一次訪視鄉親的路上，開車開到「在路邊爆哭」，除了因為自己也是災民，更因為她發現「問題不會如你所想，今天出門、明天就解決」，所以她不斷提醒自己，「要有堅強的意志力」，爾後，她加入農村陣線、被民進黨提名不分區立委，都是同樣的信念在支撐她。

蔡培慧坦言，人生面對挫折的最好方法，就是直球對決，社運不是一次抗爭就會成功，但如同當年對抗前苗栗縣長劉政鴻強拆大埔四房，她「有勇有謀」衝在最前頭抗議，因為她知道「堅持」就有成果，這就像在玩遊戲「打怪」 一樣，打倒不公不義然後升級，「南投長期被國民黨地方派系把持、官官相護不用心建設，但我相信我這次一定會贏，這是一場過去和未來的戰爭，我看得見最真實的南投」。