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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全黨挺林智堅論文門　呂秀蓮轟：民進黨汙衊桃園人

▲▼ 呂秀蓮828「台灣和平公義社」成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對桃園市長選戰民進黨布局一路來的紛紛擾擾，前副總統呂秀蓮表示，她身為過去的桃園縣長，覺得很痛心，「民進黨汙衊桃園人，對不起桃園。」

民進黨桃園市長參選原人選、前新竹市長林智堅因論文被認定抄襲退選。對於下一步，林智堅說，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取。」至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐，但引來積極爭取參選的立委鄭寶清不滿，逕自宣布參選，民進黨形成分裂局面。

針對桃園選情，呂秀蓮批評，「先前到底是誰說要全黨挺林智堅到底？民進黨黨員選出候選人的權利也被剝奪，為何黨員們要唯唯諾諾，導致今天的結局？而最可恥的是，人都會犯錯，自己心裡應該知道，結果犯錯的人還在逞強、假仙，現在已經證明論文造假卻還沒道歉，全黨還在力挺要還清白，是把全台灣人當傻瓜嗎？要選舉就沒禮義廉恥？執政黨是要顧國家還是顧自己政權？政客才會擔心自己下次會不會當選，只有真正的政治家才會關心下一代福祉，請民眾投票前要睜大眼睛看清楚。」

呂秀蓮說，身為過去桃園縣長，看到桃園現況很痛心，因為桃園是國門之都、台灣的希望之城，而桃園選民素質很高，民進黨欽定人選時，也知道桃園鄉親很憤慨，且現在的論文門事件也沒道歉。呂秀蓮也重批，「民進黨汙衊桃園人，對不起桃園，我不會去為任何人站台。」

至於鄭寶清被綠營支持者稱「背骨」，呂秀蓮認為，「這不是背骨，現在都什麼時代，根本是封建思想，是要效忠誰？政黨是要照顧黨員，不是要黨員盲目效忠，且全國有投票權的人有1800多萬，具有黨籍的人只有6%，其他94%都是獨立選民，為何要被政黨綁架呢？」
 

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