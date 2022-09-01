被黃珊珊拔樁沒在怕？藍里長氣炸：蔣萬安行程都不通知基層





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

北市選舉三腳督競爭激烈，除了藍營青年參選人外，各區里長間不斷傳出被無黨籍黃珊珊拔樁的消息，甚至出席黃珊珊造勢活動，事後自行退黨。近日有里長不滿國民黨參選人蔣萬安，行程都沒有事前通知，更各區「小雞」難以理解。蔣萬安辦公室今（1）日表示，會調整加強與基層通知聯繫狀況。

國民黨歷年來選舉最為注重組織動員，但近日傳出基層對於「母雞」的行程，竟都是一問三不知。有里長表示，選舉熱度很重要，小雞沒有母雞行程可以跟，母雞沒有小雞在旁造勢。

該里長抱怨，國民黨被挖牆腳的消息傳得沸沸揚揚，黨中央、參選人卻好像不擔心，聲量人氣拉不起來，一點都沒有想要勝選的企圖心，對於今年的選戰策略，實在難以理解。

對此，蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫表示，大部份活動都是透過黨部系統，或者地方主任去進行聯繫通知，其實行程確認委員會出席後，第一時間都會去分享資訊。

田方倫強調，剩下80幾天的選戰，必然會有更多地方的活動，勢必要調整加強與基層通知聯繫的狀況，因為蔣萬安跟議員還有里長是打一場團體戰，讓母雞小雞時常合體，對於彼此的氣勢拉抬都有重要的意義與加分。