同黨抄襲未表態　沈慧虹諷林耕仁「嗜血大白鯊變沉默了」

▲沈慧虹批林耕仁過去遇到論文案像「嗜血大白鯊」，今遇到同黨抄襲疑雲竟沈默，簡直雙標。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨桃園市長參選人張善政，日前遭爆向農委申請的5736萬元研究經費報告涉及抄襲，而新竹市長參選人沈慧虹當時因為力挺林智堅，遭對手林耕仁攻擊，今天，沈慧虹撿到槍回擊林耕仁，過去高舉道德大旗，有如「嗜血大白鯊」火力全開，此次面對同黨抄襲案卻隻字未提，根本就是「雙標」。

針對沈慧虹的批評，林耕仁陣營尚未回應。

沈慧虹說，張善政研究計畫被控「抄襲」、「複製貼上」的報告，竟獲得農委會近6千萬補助，這全都是人民納稅錢，呼籲張善政應該解釋清楚，給選民一個交代。

至於對張善政抄襲案卻完全沉默的國民黨新竹市長參選人林耕仁，沈慧虹則痛批，過去對誠信有高標準，遇到林智堅論文案就像「嗜血大白鯊」，反觀現在面對同黨的抄襲案，完全迴避、隻字未提，顯見「常常轉彎、標準不一」的一貫作風。

沈慧虹呼籲林耕仁，要用同等標準檢驗政治人物，不該「面對自己人又是另一個標準」。

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