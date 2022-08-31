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怒批民進黨打烏賊戰！　國民黨點名鄭文燦、鄭運鵬：應公開道歉

▲▼ 國民黨今（31）日舉行 「揭露綠營烏賊戰 鄭文燦失言違法」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨日舉行 「揭露綠營烏賊戰 鄭文燦失言違法」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政被爆出，擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫涉嫌抄襲大量雜誌、論文的內容。對此，國民黨痛批桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，這幾天的指控荒腔走板，林智堅被兩間學校認定抄襲，民進黨全黨護航，今天卻僅憑媒體單一面向報導，就要指控張善政抄襲，實在是完全雙標。

國民黨今（31）日舉行 「揭露綠營烏賊戰 鄭文燦失言違法」記者會。桃園市議員參選人凌濤表示，凌濤表示，鄭文燦和鄭運鵬在無真憑實據下，嚴重指涉張善政是「A國庫的錢」，呼籲民進黨適可而止，不要再繼續抹黑、誹謗，將來也將持續蒐集證據一併提告。

凌濤指出，宏碁已發聲明澄清，農委會當時的主管也發文澄清，「過去你們如何傷害台大，今天你們要用同樣的手法傷害台灣本土優良廠商宏碁嗎？之後難道要傷害Google嗎？」盼鄭文燦與鄭運鵬回歸選舉正軌，收回「A國庫的錢」這句話，並向張善政與全體桃園市民道歉。

文傳會副主委暨桃園市議員舒翠玲指出，宏碁當年受農委會委託的計劃案，張善政作為部門主管，共有12個人的研究團隊作業，並非張善政個人。農委會的計劃案並非一般的論文寫作，目的是給農委會了解國內外農業發展狀況與在台灣目前農業環境下如何導入電子化運用，產業戰仰賴情報，這並非撰寫論文，不拘泥多寡或格式，而是仰賴情報須完整、正確、有時效性。台灣農業要電子化，不就是要引進國內外新技術嗎？

舒翠玲表示，這份報告若真那麼不堪，為何這十五年來還掛在農委會的網站上？張善政說他所做的每件事都可接受公開檢驗，民進黨不要再打泥巴戰。5700萬並非只有6頁報告，這個計畫還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報 系統開發、農委會相關計畫輔導，對台灣農業電子化的發展成果十分豐碩。鄭運鵬與鄭文燦以莫須有罪名誹謗張善政，應出面公開道歉。

北市議員參選人林鼎超也說，從小智抄論文開始，媒體社群就已經對民進黨十分反感。在這次事件中PTT網友並不買單，都認為是綠營抹黑，網友多半質疑綠營為何不敢打宏碁？農委會主管都跳出來力挺了，都翻車了綠營還在上車，且資料收集跟寫論文不同，抹黑的是文盲嗎？此外張善政第一時間就遺憾、道歉，反觀硬拗的小智？

林鼎超說，宏碁認真執行計畫，錢也進宏碁公司，根本不可能存在「張善政詐領」的惡意指控，就連宏碁公司都已提出相關聲明，與林智堅論文事件完全不同，純屬惡意抹黑。且此計畫案執行橫跨扁馬兩任總統，時任農委會主委蘇嘉全難道不知道？為何不爆出來？時任農委會資訊中心主任林貞也痛批「選舉期間，盼各方能摒棄抹黑造謠惡風」。

對於桃園市府昨日為鄭文燦護航，凌濤說，過去桃園市府對於林智堅論文抄襲案，是否也用同樣標準做檢驗？桃園市府辯稱鄭文燦是在說「可受公評之事」，但當鄭文燦講出「A國庫的錢」這種嚴重指控時，早已超越「可受公評」的範圍，鄭文燦一定要出來澄清並道歉。

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