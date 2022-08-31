騎機車拍競選片連7違規！林為洲「自首」都不用罰　警方說話了

▲立委林為洲因拍攝交通議題的影片遭民眾檢舉。（圖／翻攝林為洲粉專，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣立委林為洲投入竹北市長選舉，日前在粉PO出一則競選影片，卻被網友檢舉多項違規，只是立委交通違規無法開罰，也引起輿論。新竹縣警局澄清，影片中未拍到車牌號碼，也無明確時間，今(31)日林為洲本人雖親自前往「自首」，但因違規日期已逾7日，依法也無法開罰。

林為洲表示，拍攝光明六路機車族迷航影片，本意只是凸顯機車族在竹北的艱辛，影片也確實得到許多迴響，至於違規部分，他也坦承，並表示願意接受裁罰，並在今天「主動前往自首」。

林為洲說，因為影片中沒有拍到車牌、也沒有時間日期，所以警方無法開罰，但是「自己知道那就是我」還是主動前往警局「自首」。

林為洲身分敏感，「無法開罰」的結果也讓外界質疑縣警局的決定。警方表示，檢視林為洲影片內容，確認違規部分有：

紅線臨停(55條):600元*3=1800元

行駛人行道(45條) ：600元

行駛路肩(45條) ：600元

超越停止線(60條) ：900元

跨越雙白線(45條) ：600元

行駛槽化線(60條) ：600元

跨越雙黃線(45條) ：900元

合計：6000元

不過，警方查證本案拍攝時間於8月12日下午2時拍攝，依據道路交通管理處罰條例第7-1條及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條之規定，林立委的交通違規行為終了日，距離本日已逾7日以上，本局依規定不予舉發。

▲▼民眾檢舉，林為洲影片中多項檢舉卻未被開罰，警方也說明原因。





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