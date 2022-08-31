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陳時中拋社福政見！黃珊珊：用什麼錢來撒幣？　只為選舉「很不負責任」

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，各政黨參選人紛紛拋出政見，民進黨台北市長參選人陳時中30日公布社福政見，包括未來坐月子補助3.6萬元，並每年發給6至18歲青少年1500元藝遊券。無黨籍台北市長參選人黃珊珊31日批評，若一直把錢撒下去，卻沒營造妥善托育環境，民眾還是不敢生養小孩，「台北市不會只是一次性的撒幣，要注重的是品質」。

由於8月31日、9月1日為黃曆吉日，因此今日登記參選人數眾多，黃珊珊與8名民眾黨市議員參選人在31日上午10時登記，柯文哲為此向北市府請假2小時，扮演「公雞」角色先和8名「小雞」在早上9時50分左右手持「民眾新希望，台北新能量」標語，而黃珊珊上午10時到場後則改拿「偉大市民齊步共贏」競選標語。

針對今日特別請假陪黃珊珊、民眾黨市議員參選人登記，柯文哲表示，民眾黨今日在北市6個選區提名8名市議員，身為黨主席還是要給這些年輕朋友些加油、勉勵與打氣，所以特別請假來參加。

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲請假陪同黃珊珊登記參選台北市長、8名市議員參選人登記。（圖／記者林敬旻攝，下同）

被問到喊出邀請各黨參選人進行政策辯論會，黃珊珊指出，台北市民擁有非常高水準與理性，但近期看到太多口水與抹黑，每天都有不同的發言，市民對很多事情並非清楚，就只能看到一些口水。

黃珊珊提及，有市民反映希望講出政策，所以他從今起每週提出對台北市相關擘劃，也希望現在的各陣營也提出來，針對北市府過去執政或現在內容的批評與討論，「我也希望他們拿出相關具體的意見，而不是每天用撒幣方法或用抹黑方法，讓這些事情沒辦法釐清楚。」所以辯論應該是最好的方法。

黃珊珊強調，任何想當台北市長的人都應告訴市民政策意見、具體做法，「要撒幣也可以，但要用什麼錢來撒幣，這些事情都沒提出來，也沒相關精算，每天用這樣的方式，可能只是為了選舉紅利，我認為很不負責任。」既然各陣營已經提出政見，就來好好辯論。

媒體追問，民進黨台北市長參選人陳時中喊出坐月子補助3.6萬元、每年發給6至18歲青少年1500元藝遊券，是否為黃珊珊所說的撒幣行為？黃珊珊回應，市政府也好、整個國家也好，都不應該只是一次性服務，所有服務都應有持續性，尤其對於父母來說，生養孩子最重要的不是生、養，而是中間教育與托育環境。

黃珊珊說，「你把錢一直撒下去，如果沒有營造一個妥善的托育環境，他還是不敢生。」重點在台北市不論公托、公幼、私託或私幼，都希望能夠讓其品質增加，而不只是增加補助的錢，若給很多錢但老師薪水仍很低、環境差，還是沒辦法提供很好的服務，「對父母來說，錢不是問題，重點是品質，所以台北市不會只是一次性的撒幣，要注重的是品質。

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

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