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黃珊珊登記參選喊「比賽開始」　邀對手政策辯論「每週辯一次」

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

2022年九合一選舉於29日起登記，無黨籍台北市長參選人黃珊珊31日上午與民眾黨8名市議員參選人一同登記參選，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲為此請假到場力挺。柯文哲認為，此票不是投給民眾黨，而是投給自己的希望；黃珊珊則公開喊話，邀請各個候選人進行政策辯論，站上辯論台讓市民選擇最適任人選。

由於8月31日、9月1日為黃曆吉日，因此今日登記參選人數眾多，黃珊珊與8名民眾黨市議員參選人在31日上午10時登記，柯文哲為此向北市府請假2小時，扮演「公雞」角色先和8名小雞在早上9時50分左右手持「民眾新希望，台北新能量」標語。

柯文哲致詞時表示，這是3年前創黨以來，第一次參加全國性地方選舉，民眾黨也負責任推出候選人，「民眾新希望，我知道在這刻台灣人民想法中，他們對兩個黨有的是失望，有的是絕望，總要給台灣人民希望，所以口號才是『民眾新希望，台北新能量』。」且這些候選人都年輕有活力，盼帶給台灣新希望，「這票不是投給民眾黨，而是投給自己的希望。」

而黃珊珊也於10時到場，現場改拿黃珊珊競選標語「偉大市民齊步共贏」。黃珊珊指出，終結藍綠惡鬥最好的方法，就是讓她當選，今天的登記只是開始，會繼續延續現在北市府沒有顏色、一視同仁的施政理念，清廉、勤政，讓他們將北市優良政治文化延續下去，「最近有非常多政治口水，從各種面向來看，台北市民真的非常厭倦此種不斷抹黑、口水、抹泥巴方式。」

黃珊珊強調，今日登記後，希望從現在開始正式比賽，比賽開始後也盼各個候選人拿出政見、政策討論，不要再用口水或操作藍綠惡鬥與棄保，「希望各個候選人開始提出政策，也邀請大家進行政策辯論，更希望有公信力媒體舉辦台北市長政策辯論會，不論社宅、公安、交通問題，每週進行一場公開辯論會，候選人別再隔空喊話、互相抹黑方式做選舉操作，請大家站上辯論台，讓市民選擇誰是最適任的市長人選。」

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

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