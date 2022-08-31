蔣萬安宣布市政最高顧問團隊　郝龍斌班底成選戰助攻





▲蔣萬安競選團隊市政顧問發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（31）日發布四人政策顧問團隊，包括台北市前都發局長陳威仁、前文化局長李永萍、前衛生局長邱文祥及前環保局長陳永仁，4人皆擔任過台北市副市長。

蔣萬安表示，4名政策顧問對台北市政非常熟悉，過去是他常請益的對象，在市政建設、文化提升、環保、健康城市，借助他們完整行政資歷、對台北市政熟稔，打造台北城，期待開創台北新局。

「市民最厭惡政治口水」，蔣萬安指出，期待一位有年輕活力、沒有行政包袱、有同理心，帶領北市往前邁進的市長。更重要的是要有堅實的團隊，不只是最高顧問團，還有很多在各領域對台北市政非常熟悉，對各區非常了解的人士加入團隊，一個人也許走的快，但一群人才能真正走的遠，未來希望帶領北市團隊大破大立、開創新局，完成這段期間市民期待沒有完成的公共建設。

蔣萬安表示，首先、打造永續城市，透過推動防災社區、低碳社區、永續社區，建設台北成為安全、韌性的城市。第二、他要守護市民健康，特別是在疫情之下，要強化現有監測預警與醫療管控應變機制，也要公私合力，組織社區醫療衛生社福等跨領域網絡。三、要形塑台北城市美學，以文資、藝術、文創進一步連結市民生態綠化與環境，延伸到社區營造，打造台北城市美學。四、他要建構宜居環境，解決城市交通問題，給市民安居樂業的城市

蔣萬安團隊傳出募款經費不足的問題，陳時中稱蔣萬安對自己所擁有的資源不重視、看輕自己。對此，蔣萬安表示，台灣人就是靠著雙腳走出一片天，他是很務實的人，非常了解自己的優勢與劣勢。劣勢就是面對雙重的在野，他的資源相較其他兩位對手微不足道；優勢則是堅定的意志、為台北市民拚搏的決心以及台北市民的期待。

另外，陳時中昨天拋社福政策，但遭外界質疑難以落實。蔣萬安表示，陳時中提出社福政策像是發藝遊券，估計就要4億多元，但政策目標是什麼都講不清楚，還有提出未來提供坐月子的補貼，但對年輕夫妻來講，難道做完月子，「相關養住你都不管了？」

蔣萬安表示，反觀他提出的相關育兒政策，包括催生、助養、好住，目標清楚，要減輕年輕朋友的負擔，不像陳時中提出一次性、煙火式政策，都不管年輕爸媽面臨養育、教育居住的問題。因此，他提出一整套連動式的政策，絕對不是無意義花錢，因為投資下一代就是投資台北。





▲蔣萬安競選團隊市政顧問發佈會。（圖／記者黃克翔攝）