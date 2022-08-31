登記參選台北市長　陳時中：跨出去後就不能停「努力走向勝選」

▲民進黨台北市長參選人陳時中登記參選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2022台北市長選戰備受關注，民進黨參選人陳時中31日搶先登記參選，還找來10位年輕媽媽、孕婦等帶著寶貝小孩到場讚聲。他表示，今天正式來登記參加2022台北市長的選舉，走進選委會登記雖然只是一小步，但是他告訴自己，這步跨出去之後就不能停，台北的市政也不能停，「我要努力走向勝選，為了要推動台北市政的建設跟發展，向前跨出一大步」。

陳時中指出，要當一個把事做好、讓台北更好、台灣共好的市長，就必須先針對城市內存在的問題提出一些相關的解方。所以在這之前，已經就內湖的交通建設、都更、人口流失的快速，城市老化等等，停滯不前的相關問題提出我的見解跟方向，也提供社會做一些討論跟批評指教，「這是展現參選的態度也是在回應市民的期待」。

「登記參選伴隨而來的，是更大的責任跟承諾。」陳時中說，他會負起責任做一個稱職的候選人，提出更多具體的政見，爭取市民的認同與支持。他強調，政見的提出、相關想法的提出，並不見得能達到完善，但是能夠提出供大家來做討論，這就是一個負責任的態度，也會滾動式的檢討，讓上任後政策可以趨於成熟。

「我要向市民承諾，在當選之後會用盡全力，打破台北的停滯，把參選的政見一一呈現。」陳時中說，感謝在場很多爸媽帶著小朋友，各種不同年齡層的小朋友在這裡，未來的責任是何其重大，「讓我確定，我參選台北市長，要把大家照顧好，將台北大造成充滿希望、持續進步的城市」。

陳時中說，在他的心中，台北應該要做一個世界的台北，台北要做為台灣的首都一定要強化與世界的連結，城市的建設與軟硬體要齊頭並進，吸引更多國家跟台北做一個更深度的連結與交流。

同時台北也應該是一個文化的台北，台北市的文史底蘊非常深厚，市府一定要做好發掘、行銷這個城市的特色文化，除了設立文學館、串聯文化廊帶，也要善用在地文化的資產，振興各地的街區經濟。此外，台北要努力成為永續的台北，要擴大投入屋頂的綠能與儲能，加速汰換電動運具，運用都市計畫、跨局處，推動城市降溫與調適，投入能源福利。

「更重要，我們要做一個有溫度、溫暖的台北。」陳時中說，昨天跟社福團體的座談、公布社福政見，包括媽媽做月子的補助、增加托育場所彈性化、日夜臨托服務的申請，青年的關懷與長輩的照顧也同樣重要，所以會發放相關的勸、提供專屬的活動空間增加照顧據點，相關不管青年老年，都要照顧到，弱勢更是重中之重。

另外，對於毛小孩的照顧也不能遺漏，上任後會努力增加寵物的活動空間，提供寵物公園的品質，努力做到台北首座的寵物活水公園。對於市民生活中的細節與感受，我們要努力完成，希望公共廁所的廣設免治馬桶，推廣電動ubike，設計人性化的路牌指引，以及先進至會街道。此外，教育能量也應該繼續加強，要培養學生的數位能力，努力讓台北師資足額運用。

陳時中強調，能夠提出相關的政見，並不是他一個人就能夠做得到，他有想法、有看法、有希望，但背後還是要經過很多專業的團隊、專家學者的努力，才能夠把這些政見一一提出來，「我也要藉此機會感謝所有團隊，給我最妥適的安排，讓事情能做得更好」。

陳時中還說，至於要當選市長，也要有強而有力的議會，給我們做監督、提供相關的一些意見，能夠有做事、做對事，把整個市政帶向更好的方向。

「台北市首都，首都必須要注入年輕人的活力，才能夠做一個台北都市。」陳時中表示，18歲的公民權這次在競選激烈的情況下，是代表未來的價值，所以非常期待各位能夠在18歲公民權投下贊成票，讓未來的青年能夠掌握整體台灣的希望，把事情能夠做得越來越好，「18歲公民權是這次投票的重中之重，也呼籲不分黨派，把18歲公民權，呼籲自己選民投下去」。