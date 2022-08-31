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宏碁被捲綠營政治鬥爭　張善政：髒水潑到我為止！

▲國民黨桃園市長參選人張善政過譽在宏碁任職。（圖／翻攝自臉書）

▲國民黨桃園市長參選人張善政過去在宏碁任職。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對任職宏碁時期，所領導的專案小組遭抹黑一事，國民黨桃園市長參選人張善政今（31日）在臉書發文表示，自己永遠感念老東家—宏碁Acer，也向綠營喊話，有事衝著他來，不要傷害本土企業。

張善政指出，最近外界關注他在宏碁電腦任職時做了什麼？然而，正是那段時光，讓他與美麗的桃園結緣，只不過，那段時間也是他人生中壓力最大、最辛苦的一段時間，「辛苦過去，我認為我對得起我的老東家，另一個台灣之光Acer！」

張善政表示，90年代末期，宏碁創辦人施振榮、黃少華預見到未來網路的發展，想要在桃園的龍潭渴望園區建立國際級的雲端資料中心，「由於我在國科會等科技相關單位的經驗，他們找上我，這座資料中心的主機量，是當時全台灣第一。」

張善政補充，這項國家級計畫，第一期的建廠就花了20幾億，「前後十幾年的建設期間，從硬體、機電到技術轉移，至少投資了50億，為台灣打下雲端科技能量的基礎，能參與這樣的計畫，是我的榮幸。」張提到，為了完成這個國家級計畫，開始興建前，團隊成員飛到美國的IBM、HP等大公司取經，潤泰集團的尹衍樑總裁當時感嘆，「事情大條了，這絕對是台灣首創、沒人做過的工程」。回到台灣後，團隊開始實際建設雲端資料中心。

張善政指出，為了資料安全，團隊必須同時埋設兩條輸電纜，確保不斷電，種種的機電工程幾近「吹毛求疵」，最後，工程的成果蓋得由於蓋得銅牆鐵壁，防颱、防火、抗震，「也難怪有人說：這是台灣最好的工程品質。」

張善政坦言，任職宏碁的期間，背負非常大的壓力，然而，在宏碁的10年，自己完成了不可能的任務，為台灣的發展作出貢獻，更與美麗的桃園結緣，得以認識這一片有著不同族群、風景與包容力的美麗城市。張強調，沒想到，卻因為個人選舉的因素，導致老東家被捲入綠營政治鬥爭、抹黑的漩渦之中，「我深感過意不去。對老東家，我只有無限的感激。」

張善政也向民進黨喊話，「為了要對付我一個人，值得拉我們台灣優秀的本土企業下水嗎？要付出這麼大的代價嗎？要抹黑、要搞政治，就請衝著我來吧！髒水，潑到我為止！」

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