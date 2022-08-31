陳其邁市政優先拚競選連任　今早委託「韓市府的他」登記原因曝

▲陳其邁競選連任！委託前高雄代理市長楊明州出馬代為登記。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢、賴文萱／高雄報導

2022九合一大選29日起開放參選人登記，現任高雄市長陳其邁強調市政優先，今（31）日委託前高雄市代理市長楊明州，前往高雄市選委會，進行高雄市第四屆市長選舉登記。楊明州提到，他跟市長有幾十年交情，於公市長是長官，於私市長是好朋友，所以他就一口答應幫忙來登記，並笑說，他退休之後半夜仍常接到市長電話，「市長是不是忘記我退休了？」

陳其邁昨表示基於市政優先，不希望選舉的事務耽誤太多大家的時間，今天會委請一位亦師亦友的好朋友來幫他登記。今早前高雄市代理市長、韓市府時期秘書長楊明州就現身在高雄市選委會，代替陳其邁進行選舉登記。

▲▼楊明州一早現身高雄市選委會，替陳其邁進行高雄市第四屆市長選舉登記。（圖／記者許展溢攝）

楊明州受訪時說，他前幾天跟市長問候，市長就很不好意思說，「明州，有一個私事想要麻煩你，不知道方不方便？」雖然自己已經退休了，但永遠是高雄志工，對市政府感情也很深厚，所以就義不容辭答應幫市長來跑一趟，幫他做登記。

楊明州表示，他在其邁市長任內，曾共事一年多，2005年其邁代理市長時，他是工務局建管處長，兩人有幾十年的交情，於公市長是長官，於私市長是好朋友，所以就一口答應，讓市長可以繼續去跑市政行程。

他笑說，大家都知道其邁緊緊緊的個性，共事時候，往往在半夜12點多都會打電話過來，退休之後，他還是照常在打，「市長是不是忘記我退休了？」

「其邁市長曾說過，一生最大心願就是把高雄顧好」楊明州說，這句話真的讓他非常感動，還記得自己在擔任代理市長，把棒子交給其邁市長時，市長也曾公開說，高雄是一生懸念的地方。他說，市長的個性幾乎都是鉅細靡遺、事必躬親，在這過程裡面，會造成同仁很大負擔，但這都是為了市民好，所以後來同仁也都能坦然接受。

▲▼楊明州喊話市民，如果認同其邁市長，希望能夠再給他一個機會。（圖／記者許展溢攝）

楊明州回憶，在當時疫情嚴峻時，有天半夜，市長打給他說，在一個網站看到同仁寫一個心聲表示很累、沒家庭生活，所以就打給他問怎麼辦，這就代表市長能夠聽進同仁心聲。後來市長也交代首長們，要求績效之餘也要照顧同仁，基於這些情誼，今天非常樂意來幫市長登記。

至於未來是否會出馬協助打選戰？楊明州表示，他是常任公務人員退休，永遠是高雄的志工，但是自己不是一個真正人物，所以不會在選戰裡面擔任什麼角色，不過，若市長有需要他協助的地方，會盡力協助。

他最後也向市民們喊話，高雄目前產業已經翻轉了，包含仁武產業園區、橋頭科學園區、楠梓科學園區等，都已經動工，廠商準備設廠，台積電也準備到高雄，這些都是高雄的機會，市民如果認同其邁市長，希望能夠再給他一個機會。