嘆被出征攻擊鋪天蓋地　鄭寶清：若有拿中國錢「不得好死」

▲鄭寶清（右）上午接受媒體人黃揚明（左）訪問。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，恐將面臨黨紀處分。身為民進黨創黨元老的鄭寶清31日上午接受Hit FM「嗆新聞」廣播專訪表示，現在叫他離開民進黨沒有關係，但一直被罵好像回到黨外時期，面對這種人格毀滅，他不怕被查水錶；不過，對於有人質疑自己拿中國的錢，如果他有拿中國或中國國民黨的錢，他立刻退選而且「不得好死」。

桃園市長鄭文燦29日接受電視政論節目「鄭知道了」訪問透露，民進黨提名的立委鄭運鵬在對比式民調領先鄭寶清約10％，且自己和總統府前秘書長蘇嘉全都有與鄭寶清溝通；不過，鄭寶清今天上午接受廣播專訪時，否認此說表示，他從頭到尾沒看過這份10%差距的民調，且自己做了7次民調，總共贏了鄭運鵬4次，但差距都在誤差範圍內。

鄭寶清還說，民進黨提名鄭運鵬後，鄭文燦曾在8月21日找自己去談，當時鄭坦言「很後悔」等語，承認應該先做民調再提名鄭運鵬，自己當時也提出應該進行民調，誰領先就提名誰，對方隔天轉達總統蔡英文同意了，可是仍然不肯做公開民調，包括公開幾月幾日進行調查、找哪幾家民調公司、問了哪些問題等，而後總統說要見自己，他因主張要回到民主法治的精神，所以婉拒見面。

鄭寶清直言，「個人參選哪裡有重要？」但是民進黨的價值不見了，那是他最大的痛，倘若留在民進黨、不參選桃園市長去要位子，那力量更強，但當一個政權從專制變成民主，又回到威權體制、密室協商的時候，爭取民主就是人民的義務。

對於參選起心動念，鄭寶清透露，他在8月27日參加「董事長開講」活動前，才下定決心參選，「我一輩子從政要幹什麼呢？我累積這麼多經歷，我的論文也被翻譯成歐洲7種語言典藏在他們的圖書館，要為了權位、好處放棄理想嗎？」他還說，自己留在民進黨的利益，遠遠大於犧牲，然而堅持很難，放棄最簡單，民進黨前主席黃信介以前在黨外時期常說「不要怕被關」，而他現在也面臨鋪天蓋地的壓力，連支持自己的人都被查水錶，還有去借市府相關場地不容易，4、5天前才被告知不能借了，也沒有什麼理由。

此外，面對宣布參選後，網路上鋪天蓋地的攻擊及質疑，鄭寶清感慨說，現在一直罵他，好像回到黨外時期，當時大家都罵他是「共產黨」，而現在民進黨「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，還要推「數位仲介法」立法，這是100%侵害言論自由，但當他在臉書指出這點，「不得了，大量出征我啊！」他說，不該用這種奇奇怪怪的法律，去限制人民的言論自由，面對這種人格毀滅，不怕被查水錶。

另對於資深媒體人周玉蔻等人質疑自己拿中國共產黨的錢，鄭寶清說，如果他有拿中國的錢、中國國民黨的錢，他立刻退選而且不得好死，「我企業管理的這麼好，我現在要這麼多錢幹什麼？」並批評周是「打手」，對於這些言論他會提告；他還說，如果自己真的拿不到綠營的票，為什麼他參選要這麼緊張，發動那麼多人來修理自己？現在網路上的小粉紅、小粉綠沒有腦袋，被政客綁架了，人家一說「衝啊」，就在網路上面攻擊鄭寶清。