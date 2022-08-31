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陳時中北市民調第三名　沈富雄搖頭：其實他已經出局了

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲台北市長參選人左起分別為民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安、無黨籍身分的黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中最新民調墊底，引來各界討論。前民進黨立委沈富雄則認為，「陳時中其實已經出局了」，蔣萬安雖然大概會當選，但也沒有完全穩定。

根據《TVBS》民調中心調查，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，其中36%市民支持國民黨的蔣萬安，26%支持以無黨籍參選的黃珊珊，陳時中僅有23%支持度。

沈富雄則以自製的民調分析，蔣萬安拿的票數，來源為民進黨3.6％、國民黨62.3％、無黨籍6.7％、中間選民22％；而陳時中的則分別為民進黨73.4％、國民黨2.5％、無黨籍0％、中間選民16.7％，所以，從中間的民眾來看，陳時中是輸給蔣萬安的。

至於黃珊珊，沈富雄指出票源分佈分別是民進黨18.2％、國民黨4.1％、無黨籍37.2％、中間選民32.2％，蔣萬安若想要選情穩一點，就要挖走黃珊珊中間選民的票，但陳時中想起死回生，不只要拿綠的，還要搶中間，這就比較困難。

對於民調墊底，陳時中29日受訪表示，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的市民也要趕快出來」。

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