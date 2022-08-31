女立委年輕「激似張曼玉」　照片曝光

▲周春米今日登記參選屏東縣長，不過反而因年輕時的照片引起熱議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2022年底地方大選在即，各陣營選將們陸續前往指定地點登記參選，民進黨屏東縣長參選人周春米今（30）日上午特地選在9點45分領表登記，因9+4+5等於18，除了是自己的幸運數字，也和民進黨力推的「18歲公民權修憲複決」有關，周春米還曬出自己年輕時的照片，讓網友大驚超像港星張曼玉。

周春米今在臉書發文，表示自己選在9點45分的「良辰吉時」登記，之所以9點45分是良辰吉時，是因為9+4+5等於18，而過去她在司法官訓練所受訓時座號就是18號，擔任過屏東溫馨扶輪社第18屆社長，2016年第一次擔任不分區立委也是第18名，因此18是她的幸運數字。

▲周春米年輕時的照片激似港星張曼玉，被網友大讚漂亮。

此外，民進黨本次選舉也力推「18歲公民權修憲複決」，因此周春米也呼籲，「現在，我還要拜託大家讓『18』變成台灣的幸運數字」，支持18歲公民權，完整保障青年權利，讓18成為台灣進步向前的新希望。

而該篇貼文中，為呼應青年公民權，周春米也特地曬出自己年輕時的照片，沒想到亮麗照片意外引起熱議，網友紛紛直呼「這個套裝超時尚～」「這是姊姊還是妹妹」「美女，張曼玉妹妹」「年輕就是漂亮」。



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