民調仇恨值第一　陳時中：不喜歡我的有誰？

記者崔子柔、呂晏慈／綜合報導

最新的2份台北市民民調顯示，民進黨參選人陳時中是最不被喜歡的候選人，他昨（30）日則對此回應，他不認為有這麼多人不喜歡自己，民調僅供參考，「現場不喜歡我的人有誰？」

《TVBS》民調中心近期公佈民調顯示，有投票意願的台北市民中，36%市民支持蔣萬安，26%支持黃珊珊，23%想投陳時中，不到1%受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14%尚未決定。《放言》民調結果則以陳時中26.3%的支持度位居第一，小勝蔣萬安的25.8%以及黃珊珊的24%。

▲陳時中出席競選市長社會福利政見記者會。（圖／記者呂晏慈攝）



不過2份民調共同點在於陳時中是最不被喜歡的候選人，他昨日出席社會福利政見記者會時表示，他不認為有這麼多人不喜歡自己，民調都是讓大家做參考，「如果有這樣的情況，那我可能要更讓大家喜歡一些」，並反問現場支持者說，「我也要問一下，現場不喜歡我的人有誰？」

媒體也關注陳時中是否擔心「棄中保珊」的棄保效應？他則回應，北市選民的素質和對公共政策的期待是比較高的，所以不會「棄誰保誰」，政策本質是最要緊；他還說，民調有時候很有趣，對於這個問題，他不太能夠很清楚的去解析，對於民調指出區域、年齡、不喜歡自己的問題，他可藉此知道自己的弱點和優點在哪，即時地做滾動式檢討。