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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉轟「S2O音樂節」詐騙剝兩層皮　跨部會9月5日共商退費機制

▲▼何志偉今天上午舉行「最大詐騙演唱會，騙錢、騙觀眾、騙藝人」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲何志偉今痛批「S2O Taiwan潑水音樂節」淪最新詐騙手法。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂節」在本月27、28日舉辦，因為CL等國外藝人無法到場，引起消費者憤怒。對此，民進黨立委何志偉31日舉行記者會痛批，這是新興詐騙手法，主辦單位竟然把防疫當成詐騙藉口，讓消費者被剝兩層皮，要求建立單一申訴窗口；文化部代表會中說明，業者及相關部會將在9月5日共商退費機制。

何志偉今天上午舉行「最大詐騙演唱會，騙錢、騙觀眾、騙藝人」記者會，直指詐騙是國恥，一次騙很多人最有效率，而「S2O Taiwan潑水音樂節」已經淪為新興詐騙手法，主辦方斯邦奈公司事前廣告砸的很開心，號稱有外國大咖藝人來，結果最終11組主要大咖來賓全部沒來，票賣完之後，主辦方才指控「都是文化部的錯」，但其根本沒有依法申請，人家怎麼來？防疫竟然可以成為詐騙的藉口，「氣死人了！」

何志偉指出，主辦方最終提出補償方案是「可以帶朋友來」，但現在天氣這麼熱，民眾到演唱會現場一定會自費買飲料，這是「剝你一層皮，再把你關到演唱會裡面，騙你買飲料喝」。他諷刺說，這是台灣史上最有效率的詐騙新手法，一次騙你5萬人，為了規避法律責任，怪到文化部去，消費者打電話過去還聯繫不上，就像渣男一樣失聯。

陳情人海蒂會中表示，她在8月3日花了3400元買票，結果8月26日發現喜歡的藝人CL無法出席，她多次打電話到斯邦奈公司卻無獲得回應，主辦方後來公布補償方案是可多一個人進場，可是「這個音樂節太爛了，不想拖朋友下水」、「為什麼大熱天去參加一個沒有我喜歡的藝人的音樂節？」因此她最後沒有去參加，希望可全額退票，避免類似的事情再度發生。

此外，對於主辦單位負責人Brian甚至開直播帶風向，將錯推給政府，還說「被文化部陰了」等語，文化部影視及流行音樂發展司專門委員陳宜靜會中回應，文化部8月18日從新聞報導得知有國外藝人要來台演出，就主動跟主辦單位聯繫，提供專案申請及防疫計畫的範本給他們參考，中間不斷催促提醒，卻直到8月24日才收到計畫書，且其沒有跟地方政府勘查動線、沒有通知機場、沒有防疫動線和接觸人員的管制，因此沒辦法幫忙轉送到指揮中心。

陳宜靜強調，文化部過去有超過百件專案申請，通過率高達96％，基於輔導產業的立場，還是希望可以舉辦完整演出，文化部、台北市及高雄市的消保官將在9月5日跨部會協調，看是否有其他方式處理爭議款項。

行政院消保處消保官陳瑾儀補充，目前全台已經接到600件相關申訴案件，依照《消費者保護法》規定，如果表演內容有更動，沒有事前通知及公告，消費者可以全額退費，希望主辦單位能夠履行定型化契約的責任，否則將會依照《消保法》進行處置，若9月5日跨部會共商退費機制，有結論將對外公布，但若沒有特別進展，將會進行裁罰。

▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動現場。（圖／斯邦奈提供、翻攝自臉書粉專「靠北電子音樂」）

▲「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動現場。（圖／斯邦奈提供、翻攝自臉書粉專「靠北電子音樂」）

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