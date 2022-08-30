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蘇煥智轟「民進黨法西斯化」　揭「這原因」給了鄭寶清參選理由

▲前台南縣長蘇煥智坦然接受這次敗選，他認為是韓流效應將藍綠打回基本盤，他感謝所有支持者情義相挺不離不棄，也祝福黃偉哲希望台南能夠更好。

▲前台南縣長蘇煥智。（資料照／記者林東良攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智30日表示，民進黨過度沒收民主程序，若前新竹市長林智堅退選後再辦一次公開黨內民調或初選，鄭寶清就沒有理由參選。蘇煥智更痛批，「民主程序對老民主運動者是基本法則，法西斯化太過嚴重的文化社會無法進步。」

蘇煥智30日接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時痛批，民進黨主席、總統蔡英文形式上總管一切，過度沒收民主程序，若前新竹市長林智堅退選後再辦一次公開黨內民調或初選，他相信鄭寶清就沒有理由參選，但偏偏民進黨連這個程序都不辦，因此給了鄭寶清參選正當性。

蘇煥智認為，林智堅論文抄襲涉及基本教育倫理，過去民進黨處理方式為暫緩提名，成立客觀小組後讓仲裁委員調查清楚再做決定，「但這次就是硬幹，主席下令全黨挺同志。」

提及選戰，蘇煥智坦言，鄭寶清雖有勞工及不動產等爭議，但曾任小英後援會長的反消滅水利會自救會總會長黃金春，之前還向民眾喊話小英不會沒收水利會，沒想到卻被一腳踢開遭到出賣，「我認為黃金春會挺鄭寶清，叩一叩還是有基本盤。」

至於鄭寶清喊新黨外運動，蘇煥智說，現在批評民進黨政策的人都會被罵「背骨」，無論是基本言論自由或是追求基本政策理性討論，只要不同意見就被打。

蘇煥智補充，大家都非常清楚，民進黨所謂的「清廉、勤政、愛鄉土」已經沒了，找黑道擔任國策顧問、人事工程重大案件密室協商，整黨全部沈淪到黑金貪腐狀態，不是只成立《中介法》沒收言論自由，還成立亂七八糟的數位發展部；民進黨對於最基本的民主價值、人權、法治都已踐踏到一塌糊塗。

「你說人家背骨，你根本就是背離民主核心價值與基本人權」，蘇煥智開轟，民主程序對老民主運動者是基本法則，鄭寶清參選是民進黨自己搞出來的，法西斯化太過嚴重的文化社會是無法進步的。

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