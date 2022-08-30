林佳龍稱民進黨敗選怪「12年前槍案」　馴龍高手酸：刷新三觀

▲林鼎超。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨晚在肇事活動上提到，2010年民進黨敗選是要怪「打在連勝文臉上的子彈」，而2018年民進黨敗選是要怪「韓流」。對此，國民黨新北市議員參選人、馴龍高手林鼎超批，林佳龍的發言再度令人刷新三觀，怪東怪西，就是不自我反省。

林鼎超表示，林佳龍曾任立法委員、交通部長、總統府副秘書長、直轄市市長，面對敗選依舊不願面對民意，反而怪東怪西，毫無肩膀可言。

林鼎超指出，槍擊案件是受害者心中永遠的創傷，連勝文在面對生死交關，唯一想到的只是自己可能再也看不到妻兒，沒有人在那當下有心思想到選情的變化，更沒有人會想要用命來換取自己政黨的支持度。無奈，林佳龍如今為了替自己拉票，拉出與新北市長選戰毫無關係的連勝文，搬出12年的槍擊案來消費，未免太不厚道。

林鼎超再說，林佳龍談到韓流就就更離譜了，韓流之所以會出現，不就正是因為民進黨過度的傲慢嗎？林佳龍2018年在台中連任失敗，卻不知道要檢討自己，舉債高居歷年市長之最，留下海水採礦、東豐斷橋、花博弊案、廢除BRT、廢除老人健保補助等「市政天坑」，高升交通部長又留下「6大事故、3大爭議」，這樣不知道自我檢討的市長候選人，未免太低估新北市民的智慧。

林鼎超說，市長是市政的舵手，應該要帶給市民充滿希望的政見，而非怨天尤人的抱怨，從林佳龍的言論，完全可以看出此人完全沒有擔任市長的高度與智慧。呼籲11月26日這天，請新北好朋友站出來，「這次，不只我是馴龍高手，我們人人都是最佳的馴龍高手！」

