最後的質詢！王世堅送柯文哲小金人　頒發「最差市長獎」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲迎來任內最後一次總質詢，向來都會送上意想不到驚喜禮物的「柯黑大魔王」王世堅，這次調閱柯市府8年來治安、消防安全、交通安全等數據，直指這3安，柯市長都創下民選市長以來最高的紀錄，也是最壞的紀錄，「柯市長，你很值得在任期最後，我就送上一個金酸莓獎，最差市長獎」。

王世堅說，把台北市政做好是你的初衷，也是台北市民的期待，這是你虧欠台北市民的。其實，市政從如麻，市政問題從公務、交通、教育、警政、衛生、環保，太多項目，但是我總結這8年來你的市政成績，跟市民最切身、最在乎的，其實就是治安、消防安全、交通安全，「治安、消安、道路安全，是全體市民共同的期待，大家求的就是一個至少安全工作回家」。

王世堅統計，這3安，治安、消安、交安，柯市長，你可以說是創下民選市長以來最高的紀錄，也是最壞的紀錄。

就以治安而言，上任8年來有890位市民不幸死亡，若加計受傷人數，從104年6670位一路每年上升，因為治安問題導致市民不幸傷亡，到了108年8268位，創下台北市16年來新高。

王世堅質疑，柯文哲治安口號特別多，從當初機動戰警、行動派出所、視訊報案、3分鐘警網，「講了一堆，結果，治安竟然是16年來新高的傷亡市民」。

至於消防安全，王世堅說，上任以來總計385位市民不幸火災身亡，109年竟然高達107位市民因為火災死亡。台北市過去有很光榮的紀錄，前前任市長曾經活在0死亡，曾經享受過有10年左右火災死亡都在個位數，你一上任後馬上跳2位數，109年107位市民火災死亡，創下17年來新高。

接著交通安全，王世堅表示也不惶多讓，上任至今556位市民因為車禍事故傷亡；如果連受傷算進去，前任市長傷亡平均大概1萬9000到2萬2000傷亡人數，「你一上任後，一起跳就2萬5000件，一路都高標，109年竟然高達3萬3000市民因為交通市民傷亡，是15年來新高」。

王世堅直言，治安是16年來最高、消安是17年來最高、交安是15年來最高，「柯市長你真的是三冠王，治安、消安、交安都被你奪冠」。王說，他記得電影圈有個小金人的金像獎，是在表彰傑出電影，同時也有個金酸莓獎，是在挖苦、修理爛電影的，「柯市長，你很值得在任期最後，我就送上一個金酸莓獎，最差市長獎」。

另外，王世堅還多送了一個「漢堡」，指麥當勞創辦人訓勉員工時說，一天可能做1、200個漢堡，忙的時候400個漢堡，所以你做得很累、很煩，所以案寶肉切太小、生菜放太少、番茄忘了加、美乃滋忘了放，都會有這些問題因為你煩了、倦了，你做的漢堡到客人手上是那位客人那一餐要吃飽的唯一。

王世堅說，這麼多市民因為你市政的設計不當、監督不周，道路工程環境品質不好，導致治安、交安、消安死傷市民這麼多，但是每一位死傷的是們都是他家庭的唯一，每個家庭只有一個阿公阿嬤、一個爸爸媽媽、一個哥哥姐姐妹妹，唯一，所以柯市長，我今天加送你這個漢堡。