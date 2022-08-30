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高雄妹在衛生紙寫「柬埔寨SOS」　警察動員救人結果傻眼了

記者高堂堯／南投報導

近日國人被拐騙到柬埔寨「淘金」的案例層出不窮，社會上人心惶惶。有6名遊客日前自高雄北上南投埔里鎮遊玩，其中20歲李姓女子想開同伴膚色較深的玩笑，竟在店家衛生紙上寫上「SOS柬埔寨」的求救字樣。警方循線找到這一行人，確認只是惡作劇，最後依違反《社會秩序維護法》將人送辦。

▲遊客在商店衛生紙上寫上「柬埔寨SOS求救」字樣惡作劇，遭警方法辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲女遊客在商店衛生紙寫上「柬埔寨SOS求救」字樣惡作劇，遭警方法辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局表示，日前有6人在埔里鎮某冰店內消費，但一行人吃完離開後，店家來收拾碗盤，赫然發現其桌上遺留的衛生紙，上面用紅筆寫下「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣，擔心是被拐騙到柬埔寨的「豬仔」發出求救訊號，於是立刻報案，請求警方協助。

▲遊客在商店衛生紙上寫上「柬埔寨SOS求救」字樣惡作劇，遭警方法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局員警獲報到場後，立刻調閱監視器，鎖定一行人離去時所駕駛的租賃汽車，不久後就在轄區查獲該車，將車上5女1男帶回派出所釐清案情。

警方進一步了解發現，這群男女只是從高雄租車北上遊玩，並無認識的親友在柬埔寨，也沒有前往柬埔寨的規劃，但其中20多歲李姓女子一時興起，才用店家的衛生紙寫字開玩笑，戲謔同行膚色較黑的男子像柬埔寨人，沒想到驚動店家和警方，最後被依違反社會秩序維護法送辦。

埔里分局呼籲，現行人口販運是重大敏感治安問題，尤其是有關柬埔寨的拐騙話題，民眾切勿以此為惡作劇或開玩笑，不但容易引起一般民眾驚嚇、有危害安全之虞，且無端浪費國家資源，最後還需負上法律責任，得不償失。

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