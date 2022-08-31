復合不成持槍射殺前女友！軍人寫經文迴向被拒　二審仍逃死判無期

記者林悅、林冠吟／台南報導

23歲的梁偉強於服役期間因感情糾紛，在去年6月前往嘉義找22歲王姓前女友談判，過程中2人爆發口角，梁男竟憤而掏槍射擊，一槍打中王女胸部，害王女慘死槍下。一審，嘉義地院判處梁男無期徒刑；案經上訴至二審後，台南高分院駁回上訴，維持一審無期徒刑判決。

▲梁姓軍人復合不成，竟持槍朝22歲前女友射擊，害女友當場死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）



回顧整起事件，梁男當時正在服義務役，與家住嘉義的王女交往2年多時間，不過2人因故分手。去年6月，他搭車從台北南下，直奔王女在水上鄉的阿姨家談判，沒想到要求復合被拒，氣得當街掏出槍支，不顧一旁行人來往，直接朝她胸部開一槍，導致王女心窩中彈，當場斃命。

梁男在擊發的過程中還一度卡彈，但殺紅眼的梁男卻再次擊發正中王女胸口，王女表哥見狀隨即上前壓制梁男，不過王女最終仍因胸部遭槍擊，到院前已無呼吸心跳，緊急搶救仍宣告不治。

▲梁男開槍的過程中還一度卡彈，彈已經殺紅眼了梁男卻再度持槍朝前女友射擊。（圖／記者翁伊森翻攝）



一審，嘉義地院指出，梁男僅因對王女心生不滿，就非法購買非制式手槍、子彈，還因被王女激怒，就當眾朝王女開槍，殺害王女。

法官表示，儘管案發後梁男深表後悔，表示願意接受法律制裁，也在羈押期間多次出現自殺念頭，他還曾請看守所其他收容人協助將其掐死但遭拒絕，且其至今尚未賠償王女家人損害；他也在羈押期間，試圖書寫經文希望迴向給王女，不過卻遭到王女家屬拒絕。

法官認為，梁偉強於案發過程接洽購買槍枝、盤算交往過程中的開銷、與王女相約時間地點均無礙，就認知準則上，梁男清楚知道購買槍枝、持槍殺人為違法行為，並無因精神障礙或心智缺陷導致其行為違法有明顯減損的情形。

庭審時，儘管梁男曾向法官表示希望判處死刑，但法官認為無期徒刑便足以達到懲儆之效，並有與社會永久隔離的必要，因此判處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。案經上訴至二審後，台南高分院31日上午宣判，駁回上訴，維持一審原判。全案仍可上訴。