沒開大燈拒檢棄車逃逸　桃警當街追捕逮人...他特殊身分曝光

▲桃園市八德警分局30日晚間在介壽路巡邏時，發現銀色轎車未開大燈，員警示意停車受檢卻拒絕逃逸，最後被攔獲時棄車逃逸，員警當街追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區昨（30）日晚間發生警匪追逐，四維派出所員警巡邏時，發現一輛銀色轎車未開大燈，上前示警路邊停車，但轎車拒檢且高速闖紅燈逃逸，員警通報線上警網支援攔獲轎車，但車上2男子卻棄車逃逸，員警前後包夾將他們拘捕到案，發現是2名越南籍失聯移工，其中一人居然已經逃逸5年，偵訊後移送至桃園市專勤隊處理等候遣返。

▲桃園市八德警分局30日晚間在介壽路巡邏，發現銀色轎車未開大燈，示警停車受檢卻拒檢逃逸，員警追逐後拘捕其中之1名男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，四維派出所副所長王韋力、員警許安逸昨晚10時許執行巡邏勤務，行經八德區介壽路、廣福路口處，發現前方銀色轎車未開大燈，警車鳴笛示意停靠路旁受檢，但銀色轎車拒絕配合臨檢，反而闖紅燈高速沿廣福路逃逸。

▲桃園市八德警分局30日晚間在介壽路巡邏，發現銀色轎車未開大燈，示警停車受檢卻拒檢逃逸，員警追逐後拘捕失聯越南移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見轎車高速逃離，通知線上警網圍捕，追至忠孝街攔停轎車，2名男子見狀棄車逃逸，員警下車追捕，憑著優勢警力在忠孝街、廣福路20巷口處追上2名氣喘吁吁的2名男子，經確認後是失聯越南籍移工。2名男子分別在2017年4月與今年4月間逃離原雇主，平時都在工地打工，依靠日薪1700元過日子，警方訊問後移送移民署桃園市專勤隊收容，等候遣返回越南。

八德警方呼籲，外籍人士逾期停留在台非法工作，易衍生社會治安問題，未來將持續查緝工作，籲請雇主勿雇用外籍逃逸移工，以免觸犯法令並遭高額罰鍰。

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