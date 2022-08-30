涉廢清法收押1個多月後請回　屏縣議員喊冤：土壤檢驗結果皆無毒

▲屏東縣詳王景山以圖證明使用基肥的木瓜等農作物生長的相當好 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

縣議員王景山上個月因為涉嫌廢棄物清理法，屏東地檢署認為肥料中夾雜其他的廢棄物，將他收押1個多月，在土壤檢驗無毒後請回；王景山30日喊冤，他的公司所負責的是處理生廚餘、蔬果殘渣等廢棄物後再製成為農民的改良基肥，懷疑是因為選舉而被檢舉有毒，真的很倒楣。

王景山經營「財夯堆肥場」負責處理台北、新北、高雄市等地方的蔬果殘渣，再進行簡單發酵及處理為有機肥，先前被人檢舉夾雜不合法的廢棄物，懷疑有毒及污染土壤，屏東地檢署檢察官黃薇潔指揮保七及環保人員到場採樣，由於另有股東未到案，為防證據勾串，聲押一個多月後請回。

王景山痛心表示，公司製作的農業基肥都是無毒的，檢方將土壤採樣送驗後也證明是無毒的，農民使用後農作物都生長良好，相當受歡迎，這次因為在製造過程中有些缺失，半成品發酵不完全，夾雜了一些塑膠袋沒有取走，就被檢方誤認為夾雜不合法廢棄物，相當的冤枉。

他懷疑，因為這次屏東縣第二選舉區競爭激烈，由於他平時服務認真，爭取縣議員連任，被視為強敵，才被對手檢舉，並利用司法來打壓，對於他的選情影響很大，他只能說真的很倒霉，現在只剩下二個多月的時間，他將會向選民澄清，並更加努力來爭取民眾的認同。