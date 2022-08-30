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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩宣布登記參選高雄市長　韓國瑜首度留言獻祝福

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄市前市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

2022九合一大選29日起開放參選人登記，國民黨高雄市長參選人柯志恩透過臉書宣布她將於9月1日前往登記，高雄市前市長韓國瑜首次在柯志恩被國民黨提名參選後，在貼文底下留言表達對柯志恩的支持，「為民眾的好日子力拚到底！加油！」。

柯志恩6月接受節目專訪時強調，政見絕對不會有愛情摩天輪，也不會說高雄又老又窮，但韓國瑜市府團隊在高雄的基礎建設應該延續，未來會向相關人員請益。此番話遭外界解讀，柯志恩有意與韓國瑜切割。

事後，柯志恩強調，她不可能切割韓國瑜。韓國瑜執政高雄，是20幾年來藍軍首次在高雄執政，而高雄市前副市長李四川政績則是燈亮、水溝通等基礎建設，令她印象深刻，所以絕不會切割韓國瑜，這一切都是媒體過度解讀。

資深媒體人王淺秋還透露，韓國瑜聽到柯志恩說不要愛情摩天輪時，只是開玩笑回應，「那在我家客廳蓋一個小小摩天輪好了」。

現距九合一大選不到3個月，柯志恩29日在臉書說，她將於9月1日早上10時30分與議員與參選人們前往高雄市選委會登記。登記過後，會從選委會出發進行車隊掃街，從鳳山光復路、經武路、光遠路、自由路、中正路、中華路、建國路，到終點高雄市黨部，邀請大家共襄盛舉。

值得注意的是，韓國瑜在該則貼文底下留言鼓勵，「為民眾的好日子力拚到底！加油！」，柯志恩回覆，「謝謝韓董事長，一起為人民好日子打拚！」。

▼韓國瑜透過臉書留言替柯志恩打氣，「為民眾的好日子力拚到底！加油！」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

▲▼韓國瑜留言替柯志恩打氣，「為民眾的好日子力拚到底！加油！」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

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