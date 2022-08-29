明基材料公司贈468萬物資　雲林居宿機構長輩受惠

▲明基材料公司捐贈予雲本縣43家老人福利機構，4間身障機構、4間兒少機構及18間醫護相關機構，總價約新台幣468萬元物資。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是一個高齡化的縣市，所有長輩相當需要社會各界的關注，雲林縣政府社會處於今(29)日辦理明基材料公司敬老用品捐贈記者會，縣長張麗善與明基材料有限公司總經理劉家瑞和企業幹部一同與會，張麗善讚許企業在社會的愛心公益，捐贈物資將可嘉惠本縣住宿式老福、身障、兒少及護理相關機構。

雲林縣長張麗善表示，非常感謝明基材料股份有限公司長年來致力照顧本縣長輩及幼兒，此次捐贈4000多套醫療級防漏中單、床包組、還有防護衣等敬老用品予雲本縣43家老人福利機構，4間身障機構、4間兒少機構及18間醫護相關機構，總價約新台幣468萬元，嘉惠縣內長輩能得到優質照護和尊嚴。

▲明基材料公司捐贈總價約新台幣468萬元物資，由雲林縣長張麗善頒贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

明基材料股份有限公司總經理劉家瑞表示，明基材料在雲林設立工廠逾12年，堅持發展對環境永續有利的產品與技術，秉持取之雲林、用之雲林的理念，持續在雲林投入社會關懷與公益活動，感謝縣府大力支持企業發展，這次捐贈醫療級防漏中單、床包組等物品給雲林縣照護機構，為守護當地居民貢獻一已之力，盡到企業公民的責任。

社會處林文志處長說明，今日明基材料股份有限公司愛心贊助的物資，縣府將發揮最大效用，提供予住宿式機構住民，讓其感受社會的溫情。

▲明基材料公司捐贈4000多套醫療級防漏中單、床包組、還有防護衣等敬老用品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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