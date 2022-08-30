法院認證惡行！醫學院教授掀女學生衣捏肉...丟飯碗+賠償換免囚

▲北部某醫學院羅姓教授遭投訴兼任系所主任時，利用單獨討論課業機會，故意對女研究生進行言語及肢體騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北某醫學院羅姓教授被控猥褻研究所女學生，在教室內對女學生掀衣撫腰、盯女方胸部說「身材很好」，更拿延畢做威脅，受害女學生舉報狼師惡行後，校方認定羅構成性騷擾，北市府也裁罰3萬元，羅不服處分提起行政訴訟，法院判他敗訴。今（30日）士林地院審理中，羅與2名女學生達成和解，依2次對受監督之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，研究生小綺（化名）就讀醫學院研究所期間，羅男為她畢業論文指導教授，但羅卻於2018年4月某日，在會議室內假裝關心，先以手先開她左側衣角、露出腹部，小綺察覺後夾住衣服，羅卻將手放在她側腰，來回撫摸；同年某日，羅男故技重施在實驗室，以打氣為由，正面環抱小綺猥褻得逞，小綺事後勇揭發此事。

偵查時，小綺出庭指出，羅男將她衣服掀起接著撫側腰以壓式來回至少10幾秒，她嚇壞以震驚語氣叫「老師」但講不出叫「住手」2字，但她認為羅男看得出她當下驚慌失措的表情，小綺也接著指出，羅男二次在實驗室侵犯，先是以眼神對她身體上下移動，她來不及反應，就遭羅男正面摟住，期間約10幾秒，她試圖推開，卻推不開，但也不敢以言語制止，最後只好以身體推開。

而郭姓同學出庭作證時表示，有聽過小綺曾說被羅男身體碰觸，在會議室內被掀起，伸手摸腰間肉時還把肉捏起；小綺在講案發過程時，表情都是相當驚慌失措，但小綺向他說想先選擇忍氣吞聲，等畢業再處理，因為羅男會提到要延畢，雖然都是以開玩笑口吻，但小綺仍感到相當有壓力。

另名黃姓同學說，先前確曾聽過小綺講述羅男在會議室內，以手撫摸其腰，且在其他時間聽聞小綺對羅男相當反感，再者羅男確實會以權勢壓迫他人的習慣；林姓同學說，羅男碰觸到小綺時，小綺有向他訴苦，甚至指出有一次在會議室，小綺穿著運動內衣跟白色罩衫，羅男卻問小綺為何穿這樣，下秒直接掀開她的衣服。

▼北部軍校羅姓教授摸學生大腿、掀衣性騷擾 。（資料圖／記者崔至雲攝）

法官審酌，羅男明知小綺是其指導學生，為滿足私慾，利用女學生年紀尚輕，且因懼於他有評分論文以決定其是否如期畢業權利，進而2次猥褻，考量他坦承犯行，並與小綺達成和解，依約給付賠償金額，自陳博士畢業、已婚、因涉性騷遭學校解職現無業，依對受監督之人利用權勢猥褻各處有期徒刑3月、5月，應執行6月，可易科罰金18萬，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。