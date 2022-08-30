高顏值+高學歷！全台「5大美女教授」出爐　網暴動：轉學來得及嗎

▲網友整理「5大美女教授」。（圖／翻攝自Dcard）

記者閔文昱／綜合報導

如果你的求學過程中有這麼正的美女老師，你還會想翹課嗎？一名男網友近日在Dcard整理了全台「5大美女教授」，每位教授風格都不同，他也以網路上公開的資料分別來介紹，並表示「如果有大大有幸上過這些美女教授的課…也太令人羨慕了吧！」貼文一出，引發熱議。

第一位 陳縕儂教授

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現職臺大資訊工程學系／資訊網路與多媒體研究所副教授

▲▼陳縕儂副教授。（圖／翻攝自Dcard）

學歷：



卡內基美隆大學電腦科學暨語言資訊博士

臺灣大學資訊工程研究所碩士

臺灣大學資訊工程學系學士

原PO表示，網路上只要搜尋「美女教授」就一定會看到陳縕儂教授的名字，「新聞非常多」，為了不佔太多篇幅就不多做介紹。

第二位 鄭嘉文教授

現職玄奘大學法律學系助理教授

▲▼鄭嘉文助理教授。（圖／翻攝自Dcard）

學歷：



中國文化大學法學博士

中國文化大學法學碩士

原PO透露，這是他心目中排名第一的美女教授，雖學歷跟經歷相較其他教授可能有遜色一點，「但真的太漂亮了吧！看完嘉文教授的IG只有一個感想…嗯！今天的世界依然和平」

第三位 康庭瑜教授

現職政治大學傳播學院副教授

▲▼康庭瑜副教授。（圖／翻攝自Dcard）

學歷：



牛津大學地理學博士

牛津大學社會學碩士

倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士

倫敦政經學院性別研究碩士

台灣大學社會所碩士

台灣大學法律學士

原PO指出，康庭瑜一人就擁有4個碩士還跨領域，根本是碩士機器，讓他相當佩服，「看了幾篇人物專訪感覺是充滿知性的新時代女性」。

第四位 林亭汝教授

現職交通大學科技管理研究所教授兼所長

▲林亭汝教授。（圖／翻攝自Dcard）

學歷：



英國劍橋大學管理博士

美國喬治華盛頓大學企管碩士

國立臺灣大學國際企業系學士

原PO認為，林亭汝是學歷跟經歷都很頂的代表，風格也和前面幾位清新系教授不太一樣，「不知道有沒有人喜歡這種風格？」

第五位 鄭鈺潔教授

現職臺北科技大學光電工程系副教授

▲▼鄭鈺潔副教授。（圖／翻攝自Dcard）

學歷：



西班牙巴塞理工大學、義大利佛羅倫斯大學之雙博士歐盟光子學位

中央大學光電系碩士

中央大學光電系學士

原PO透露，鄭鈺潔曾擔任英特爾工程師還是雙博士學霸，顏值與實力並濟。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言，「雖然顏值不能當飯吃，但這些人還真的不用靠顏值吃飯」、「交大林所長真的風格獨特」、「庭瑜一票，庭瑜派站出來」、「請問現在轉學到政大來得及嗎」、「雙博士學霸鄭鈺潔一票」、「贊成原po，這還要選嗎當然是嘉文老師」、「想回去當學生了」。

另外，也有網友分享自己心目中的遺珠，「北大顏汝芳老師也很正」、「怎麼沒有劉乃潔老師」、「都沒有台大醫學院胡芳蓉教授正啊」、「清大資工胡敏君老師真的是女神」、「北科機械陳盈君助理教授也是外貌學歷非常頂的，本人超好，完全佛祖下凡」、「游佳欣教授也滿漂亮的」。

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