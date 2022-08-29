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大陸 大陸焦點 特派現場

唐山女傳遭性侵慘死「受害人首次露面」！還原暗黑一夜　現況曝光

記者鄭思楠／綜合報導

河北唐山市今年6月10日凌晨爆發「燒烤店打人案」，4名女子在當地一家燒烤店內，遭陳繼志為首的黑社會團夥騷擾並暴力毆打。隨後網路瘋傳，幾名受害女子被拖進暗巷性侵，最後遭車輾死。29日，大陸官媒《央視》放出被害者的受訪畫面闢謠。

據《央視》報導，在河北省唐山市路北區的涉案燒烤店，6月10日凌晨2點多，王某某等4名被害人相約來到這家燒烤店吃飯。此時，陳某志等人與4名外省人員，因密謀實施賭博違法犯罪，也來到店裡聚餐飲酒。攝影機畫面顯示，2點40分左右，陳某志走近被害人王某某並進行騷擾。

▲▼唐山打人案被打女子受訪。（圖／翻攝自央視）

▲唐山打人案被打女子（右）受訪。（圖／翻攝自央視）

被害人王某某接受採訪表示，「穿綠衣服男子就進來了，進來然後咱不知道上吧台說的什麼，完了然後回來就摸我，然後我就不讓，他就給我一電炮（耳光）。」

攝影機畫面顯示，在遭到拒絕與斥責之後，陳某志等人對4名被害人拳打腳踢並使用椅子、酒瓶擊打。此後，陳某志等人又將被害人拖拽到燒烤店外的通道上繼續毆打。面對犯罪嫌疑人的持續施暴，被害人跑進了燒烤店旁邊的小巷子裡。

▲▼唐山打人案被打女子受訪。（圖／翻攝自央視）

▲央視公佈警方審訊陳某志畫面。（圖／翻攝自央視）

這條小巷長11.6公尺，寬7.3公尺，由於這裡是攝影機的盲區，網上出現了多種傳言。廊坊公安機關專案組警員蘇凡表示，「在巷子裡陳某志等繼續對被害人實施毆打，後走出巷子。從第一個犯罪嫌疑人陳某亮進入巷子，至最後一名犯罪嫌疑人沈某俊走出巷子，過程大約持續1分41秒。」

對此，被害人王某某也正面回應，「好幾個人毆打我們，打完說告訴我們不許報警，不許找人，否則就弄死我們，然後就跑了。」

當記者詢問，「網上還有流傳妳被車輾壓、追著壓，這個情況有嗎？」女孩回應稱，沒有。

警員蘇凡強調，經詢問被害人、訊問犯罪嫌疑人，並綜合現場勘查、調查取證，網傳4名被害人在巷子裡遭受性侵害，從樓上被扔下，被汽車輾壓等內容均為編造的虛假信息。

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