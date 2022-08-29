尪喊18歲女學生「寶貝壞蛋」！轉頭嗆妻：各玩各的　網教一招反制

▲丈夫與18歲女學生發生婚外情，還嗆妻子「各過各的」。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

遇到這種人，還是早點放手比較好！一名女子與丈夫相識、相戀，最後步入禮堂，至今已25年，沒想到丈夫竟出軌18歲大的女學生，還嗆聲「各過各的」，就想將她掃地出門，讓女子崩潰喊「這個世界真的很不公平」。

這名女子在「爆料公社」表示，丈夫是她的初戀，從2人相識至今已有25年，婚後也有生下小孩，沒想到某次看到丈夫手機的通訊內容，雙手顫抖個不停，「原來我當了那麼久的賢妻良母，認份地照顧公婆，換來的是他的背叛。」

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女子提到，丈夫在外面認識了18歲大的女學生，雙方以「寶貝壞蛋」互相稱呼，第一次抓到後，丈夫低頭認錯，讓她選擇原諒，也以為丈夫能夠認知到這段相差28年的畸戀是錯誤的，沒想到後來一次次抓包，丈夫也直接不藏，怒嗆「已經不愛了」。

▼丈夫後來又不斷被抓包偷吃，最後直接不藏了，直接嗆明「不愛妻子了」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



女子說明，丈夫嗆聲「各過各的」，若她能接受只當孩子的媽媽，那就當一般家人，想做什麼丈夫不會管、也會養家，「但希望我也別管他談戀愛。」

女子聽完丈夫的說法，瞬間覺得世界崩塌了，「我付出了全部的初戀老公，一句不愛了，直接想把我掃地出門，只因他找到了18歲的真愛」，不禁崩潰怒吼「這個世界真的很不公平」。

女子的遭遇曝光後，有不少網友留言建議，既然已經握有證據，那就直接提告、離婚，讓丈夫淨身出戶，也別再管公婆，去過自己的生活，「離婚啊，讓18歲少女為先生的爸媽把屎把尿呀」、「收集證據，財產逐步轉移後，知情後六個月內提告，離婚」、「18歲是新鮮、年輕，相處久了一樣膩，那個不是真愛」、「那不是真愛，只是年輕的肉體」、「蒐證，告了！讓他淨身出戶是個好選擇。」

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