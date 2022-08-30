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中秋公路運輸優惠措施　全國86條中長途國道客運票價85折

▲▼ 中秋節連假返鄉出遊，公共運輸優惠多。（圖／嘉義區監理所提供）

▲▼ 中秋節連假返鄉出遊，公共運輸優惠多。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋節連假即將來到，公路總局推出多項公共運輸優惠措施，嘉義區監理所所長黃萬益呼籲民眾連假期間，多搭乘公共運輸，減少自行開車，省錢、輕鬆又便捷。

111年中秋節連續假期共3天，自111年9月9日(星期五)至9月11日(星期日)，為減少私人運具鼓勵民眾使用公共運輸，公路總局推出三大優惠措施，自111年9月8日0時起至111年9月11日24時止，包括全國86條中長途國道客運票價享原票價85折優惠、搭乘高鐵、臺鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運基本里程或1段票優惠、49條台灣好行路線電子票證半價優惠等，民眾可多加利用。

東部地區更推出兩個優惠專案(二擇一)。第一個「在地有腳租車優惠」：在宜花東地區持國道客運票證向指定業者租車享優惠，或持國道客運來回票證及租車單享有回程車票優惠，租汽車者票價折200元、租機車者票價折100元；另外「宜花東加碼行銷優惠」：持台灣好行套票或當地住宿證明，可享北宜、北花來回票4人同行1人免費，回程搭乘國道客運，檢具台灣好行套票證明、在地合法飯店或旅宿業住宿證明，再抵退200元。

嘉義區監理所表示，為讓民眾安心搭乘公共運輸，已要求轄屬客運業者場站、車輛及人員應加強防疫措施；目前乘車民眾進入客運場站時，只須配合量體溫、戴口罩並維持適當社交距離。乘車時若有飲食需求時，可開放飲食，食用完畢後請儘速佩戴口罩。

歡迎下載公路總局「iBus公路客運APP」，搭乘大眾運輸，掌握乘車資訊，行程事先規劃，假期順心如意。

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