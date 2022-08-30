台灣「這項」高於全球平均！醫師教一招最簡單的保養方式

【企劃特輯】
根據研究報告指出，目前全球每天滑手機平均約4.8小時，而台灣則高於此平均，面對長時間使用3C產品，容易有眼睛酸澀、眼壓過高、視力模糊等狀況，且3C產品所散發的藍光，更容易導致白內障、黃斑部病變等疾病，對眼睛形成無法挽回的傷害，因此趙浩昱醫師呼籲民眾預防勝於治療，平常就該做好眼睛保健，也可以試試「黑科技眼罩」是最簡單的保養方式。
▲長時間用眼過度容易有眼睛酸澀、乾癢、視力模糊等狀況。
石墨烯眼罩3秒升溫 促進循環、舒緩眼周
趙醫師口中的黑科技眼罩是台灣廠商精心研發的「PP石墨烯4D人臉眼罩」，採用黑科技石墨烯原料，能夠釋放遠紅外線，3秒升溫、深入皮下，促進眼周的血液循環，加上眼周能量點設計刺激眼周穴位，能有效舒緩眼睛不適。根據研究，33～38度是眼周感到最舒適的溫度，石墨烯眼罩能夠長時間維持在33～38度的恆溫，且也十分輕巧，因此能夠隨身攜帶，適合在各種不同的場域使用。
▲眼周能量點能精準對眼週穴位提升循環、達到舒緩功效。
▲趙浩昱醫師也推薦PP石墨烯眼罩，不插電就能讓眼周保持最適合放鬆的溫度。
完美貼合眼鼻 擊退鼻塞、乾澀、黑眼圈！醫師：最簡單的眼睛保養！
除了舒緩眼部，石墨烯眼罩的柔軟材質能夠完全貼合眼鼻，不但能遮光舒眠，還能幫助鼻部通暢，減緩鼻塞、過敏的不適。除此之外，經常眼睛酸澀、乾癢，或是有黑眼圈的族群，在石墨烯的超導深度循環下，也能讓眼睛保水、血流順暢，藉此增加眼周的彈力，減少細紋的產生，同時擊退黑眼圈，讓眼部重現明亮活力。趙浩昱醫師表示：「這款眼罩不但透過石墨烯能釋放遠紅外線、促進眼周循環加上4D設計能覆蓋到鼻子也能舒緩鼻過敏，不需要插電就有微溫感能幫助減少眼睛乾澀、幫助入睡，是相當簡單的眼部保健方式。」
▲提升眼周血液循環，能有效舒緩疲勞、改善黑眼圈。
面對18小時長時間訓練 MOP用石墨烯眼罩護眼
台灣有一群人，平均一天手機用時高達18小時以上，堪稱全台灣眼睛最疲勞的人！曾奪得《Garena 傳說對決》AWC世界盃亞軍的職業電競隊MOP就透露，平日的訓練長達18小時以上，因此特別注重眼睛的保養。MOP教練表示，近期火紅的石墨烯眼罩，因為能溫敷舒緩眼壓、消除疲勞且不用插電又好攜帶，能隨時幫眼睛充電，是全體隊員愛用的「護眼神器」。
▲電競選手每日手機用時比一般民眾多出4.5倍。
▲MOP隊員平常在休息時都會使用「石墨烯眼罩」來保養自己的眼睛。
長效又環保 完勝蒸氣眼罩
過去台灣人熱愛的蒸氣眼罩，僅能短時間散發蒸氣，舒緩效果有限，而且使用一次即需丟棄，相當不環保，也無法產生良好的遮光效果，沒注意時間還可能會燙傷。石墨烯眼罩則完全沒有上述問題，不但能夠長時間維持恆溫，達到深度舒緩，且因為是將石墨烯崁入纖維製成，能夠水洗、重複使用，效果永久有效，也榮獲衛福部第一等級醫療器材許可證，不但能完整覆蓋眼鼻，產生絕佳的遮光力，隨時隨地都能達到護眼、通鼻、助眠的三重效果，也成為許多藝人的愛用品！
▲PP石墨烯眼罩榮獲衛福部第一等級醫療器材許可證，消費者使用上能更加安心。
▲藝人趙心妍、貝蒂平常也都會隨身攜帶PP石墨烯眼罩使用。
舒眠x護眼x通鼻 三重功效「PP石墨烯眼罩」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7QP
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/QhMK0
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